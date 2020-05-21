В Ростовской области мальчик выстрелил из пневматики в пятилетнего брата

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая - РИА Новости. Следователи организовали проверку после того, как 10-летний мальчик выстрелил из пневматического ружья в своего 5-летнего брата в Ростовской области, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
"По данным следствия, 17 мая во дворе одного из домов в слободе Кашары 10-летний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, по неосторожности выстрелил в 5-летнего брата из пневматического ружья", - сказала она. Ребенок был госпитализирован с проникающим ранением брюшной полости.
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"По данному факту Миллеровским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ростовской области проводится доследственная проверка", - добавила она.
Представитель прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе отметила, что ведомство поставило на контроль проведение процессуальной проверки следственным органом.
В среду СУСК сообщало о подобном инциденте. По предварительным данным, в селе Ремонтное 8-летняя девочка выстрелила из пневматической винтовки в свою 7-летнюю сестру. Ребенка госпитализировали, следователи организовали проверку.