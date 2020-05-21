В Ростовской области мальчик выстрелил из пневматики в пятилетнего брата

"По данным следствия, 17 мая во дворе одного из домов в слободе Кашары 10-летний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, по неосторожности выстрелил в 5-летнего брата из пневматического ружья", - сказала она. Ребенок был госпитализирован с проникающим ранением брюшной полости.