На Кубани продлят ряд ограничений из-за COVID-19 до 6 июня

КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Ограничительные меры на Кубани, введенные из-за распространения коронавируса, несмотря на ряд послаблений, будут продлены до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Ограничительные меры на Кубани, введенные из-за распространения коронавируса, несмотря на ряд послаблений, будут продлены до 6 июня, сообщил губернатор Краснодарского края

Ранее Кондратьев сообщил, что с 23 мая в регионе откроются предприятия строительного комплекса и смежных с ним отраслей, парикмахерские и салоны красоты, автосалоны и автомойки, магазины стройматериалов и объекты торговли непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров. Будут сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов, возобновится работа общественного транспорта и частично - пригородного.

"Карантин в крае продлеваем до 6 июня. Это решение принято единогласно. С учетом эпидобстановки в крае, мнения главы Роспотребнадзора региона, врачей, министра здравоохранения, глав муниципалитетов... Движение между муниципалитетами по-прежнему только по красным пропускам. Въезд в край ограничен для приезжих из других регионов (кроме транзитного транспорта). Обсерваторы продолжают работать. Действует запрет на массовые, спортивные, детские мероприятия. Парки, набережные, пляжи, торговые центры остаются закрытыми", - написал Кондратьев в своем канале в Telegram.

Власти Краснодарского края с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 23 мая. Регион начал поэтапный выход из режима ограничений.