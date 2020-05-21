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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T13:50
https://ria.ru/20200521/1571781772.html
На Кубани продлят ряд ограничений из-за COVID-19 до 6 июня
https://cdn21.img.ria.ru/images/155564/58/1555645826_0:90:3012:1784_1036x0_80_0_0_bf82881936921740cc329634bbc440a2.jpg
РИА Новости

На Кубани продлят ряд ограничений из-за COVID-19 до 6 июня

13:50 21.05.2020
1195
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанк Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 мая - РИА Новости. Ограничительные меры на Кубани, введенные из-за распространения коронавируса, несмотря на ряд послаблений, будут продлены до 6 июня, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ранее Кондратьев сообщил, что с 23 мая в регионе откроются предприятия строительного комплекса и смежных с ним отраслей, парикмахерские и салоны красоты, автосалоны и автомойки, магазины стройматериалов и объекты торговли непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров. Будут сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов, возобновится работа общественного транспорта и частично - пригородного.
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"Карантин в крае продлеваем до 6 июня. Это решение принято единогласно. С учетом эпидобстановки в крае, мнения главы Роспотребнадзора региона, врачей, министра здравоохранения, глав муниципалитетов... Движение между муниципалитетами по-прежнему только по красным пропускам. Въезд в край ограничен для приезжих из других регионов (кроме транзитного транспорта). Обсерваторы продолжают работать. Действует запрет на массовые, спортивные, детские мероприятия. Парки, набережные, пляжи, торговые центры остаются закрытыми", - написал Кондратьев в своем канале в Telegram.
Власти Краснодарского края с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 23 мая. Регион начал поэтапный выход из режима ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевКраснодарский крайОбщество
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