Москвичей предупредили о мошенниках, копирующих сайты госорганов

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Прокуратура Москвы предостерегла горожан от посещения мошеннических сайтов, копирующих официальные страницы органов государственной власти.
"Мошенники создают сайты, внешне схожие по дизайну и доменным именем с официальными сайтами госорганов, и предлагают получить различные меры поддержки и компенсационные выплаты. Не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте сомнительные интернет-страницы", - говорится в сообщении на странице ведомства в Instagram.
В прокуратуре напомнили, что меры государственной̆ поддержки предоставляются без предоплаты, комиссии и только госорганами.
Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал РИА Новости, что официальные государственные сайты легко отличить от мошеннических подделок по доменному имени.
По информации МВД РФ, в I квартале в России количество IT-преступлений по сравнению с прошлым годом выросло на 83,9%, а удельный вес таких деяний достиг 19,9% от общего числа.