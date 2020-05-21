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2020-05-21T13:48
https://ria.ru/20200521/1571781646.html
Москвичей предупредили о мошенниках, копирующих сайты госорганов
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РИА Новости

Москвичей предупредили о мошенниках, копирующих сайты госорганов

13:48 21.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭкран ноутбука
Экран ноутбука
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Экран ноутбука. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Прокуратура Москвы предостерегла горожан от посещения мошеннических сайтов, копирующих официальные страницы органов государственной власти.

"Мошенники создают сайты, внешне схожие по дизайну и доменным именем с официальными сайтами госорганов, и предлагают получить различные меры поддержки и компенсационные выплаты. Не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте сомнительные интернет-страницы", - говорится в сообщении на странице ведомства в Instagram.

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В прокуратуре напомнили, что меры государственной̆ поддержки предоставляются без предоплаты, комиссии и только госорганами.
Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал РИА Новости, что официальные государственные сайты легко отличить от мошеннических подделок по доменному имени.
По информации МВД РФ, в I квартале в России количество IT-преступлений по сравнению с прошлым годом выросло на 83,9%, а удельный вес таких деяний достиг 19,9% от общего числа.
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