Москвичей предупредили о мошенниках, копирующих сайты госорганов

"Мошенники создают сайты, внешне схожие по дизайну и доменным именем с официальными сайтами госорганов, и предлагают получить различные меры поддержки и компенсационные выплаты. Не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте сомнительные интернет-страницы", - говорится в сообщении на странице ведомства в Instagram.