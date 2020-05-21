Медведев: после пандемии глобальный мир станет другим

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о последствиях пандемии коронавируса, заявил, что глобальный мир останется, но станет "безусловно другим".
"Рынки, скорей всего, будут закрытыми и суженными ещё достаточно долго, но это не означает, что с глобализмом как с определённым движением последних лет покончено. Глобальный мир останется, но он безусловно станет другим", - сказал Медведев на онлайн-конференции Startup Village.
По его мнению, нет сомнений в том, что цифровые технологии после пандемии останутся. При этом, по словам Медведева, транспарентность в период кризиса является условием для выживания.
"Нам нужно делиться информацией - информацией научной, информацией практической, навыками, различного рода технологическими решениями", - отметил он.
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