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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T13:47
https://ria.ru/20200521/1571781583.html
Медведев: после пандемии глобальный мир станет другим
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570184560_0:0:3021:1699_1036x0_80_0_0_342e4ba8e8e3de769dd4102a0b88c949.jpg
РИА Новости

Медведев: после пандемии глобальный мир станет другим

13:47 21.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о последствиях пандемии коронавируса, заявил, что глобальный мир останется, но станет "безусловно другим".
"Рынки, скорей всего, будут закрытыми и суженными ещё достаточно долго, но это не означает, что с глобализмом как с определённым движением последних лет покончено. Глобальный мир останется, но он безусловно станет другим", - сказал Медведев на онлайн-конференции Startup Village.
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По его мнению, нет сомнений в том, что цифровые технологии после пандемии останутся. При этом, по словам Медведева, транспарентность в период кризиса является условием для выживания.
"Нам нужно делиться информацией - информацией научной, информацией практической, навыками, различного рода технологическими решениями", - отметил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий МедведевВ мире
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