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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T13:45
https://ria.ru/20200521/1571781493.html
В больнице Когалыма выявили 12 новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В больнице Когалыма выявили 12 новых случаев коронавируса

13:45 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мая - РИА Новости. Коронавирус за сутки подтвердился еще у 12 человек в очаге, который ранее выявили в городской больнице Когалыма (ХМАО), сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.
Согласно данным окружного оперативного штаба по профилактике COVID-19, в Югре инфекция уже подтвердилась у 1430 человек, за сутки - у 59 из них, при этом 20% новых заразившихся приходятся на очаг в Когалыме.
"По очагам: по Когалымской больнице - 12 новых случаев", - сказала Кудрявцева журналистам.
Губернатор Югры Наталья Комарова 10 мая сообщила, что в регионе обнаружен новый очаг инфекции - в терапевтическом отделении больницы Когалыма, где COVID-19 к тому моменту выявили примерно у 20 человек, среди которых как сотрудники, так и пациенты. В общей сложности в Когалыме коронавирус уже подтвержден у 102 человек, большинство из которых - из очага в больнице.
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Как отмечали в региональном депздраве, 63 медработника из очага были отстранены от работы и отправлены либо на лечение, либо на самоизоляцию, а отделение временно расформировали. Плановая госпитализация пациентов в больницу Когалыма приостановлена, однако при необходимости жителей, для которых ее отложить или перенести нельзя, доставляют в медучреждения соседних городов - Лангепаса и Сургута. Одновременно с этим подчеркивалось, что инфекционное отделение в Когалыме "работает в штатном режиме" и готово принимать пациентов.
Кудрявцева пояснила журналистам, что выявляемые случаи коронавируса среди медиков в регионе связаны с еженедельным тестированием сотрудников больниц на инфекцию, при этом она также уточнила, что нередко заражение может быть не связано с их профессиональной деятельностью.
"Это такие же люди, как и другие граждане, у них есть и бытовые контакты вне работы", - добавила Кудрявцева.
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В свою очередь директор окружного депздрава Алексей Добровольский подчеркнул, что в Югре "ни одна больница не закрыта на карантин", однако есть отделения, где пришлось ввести такие ограничительные меры.
Врачей, специалистов хватает", - добавил он.
Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до конца мая, с 12 мая в Югре начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти региона разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером, а также занятия спортом на свежем воздухе в определенные часы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Наталья КомароваЛангепасКогалымСургутПроисшествия
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