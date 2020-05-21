В больнице Когалыма выявили 12 новых случаев коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 мая - РИА Новости. Коронавирус за сутки подтвердился еще у 12 человек в очаге, который ранее выявили в городской больнице Когалыма (ХМАО), сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

Согласно данным окружного оперативного штаба по профилактике COVID-19, в Югре инфекция уже подтвердилась у 1430 человек, за сутки - у 59 из них, при этом 20% новых заразившихся приходятся на очаг в Когалыме.

"По очагам: по Когалымской больнице - 12 новых случаев", - сказала Кудрявцева журналистам.

Губернатор Югры Наталья Комарова 10 мая сообщила, что в регионе обнаружен новый очаг инфекции - в терапевтическом отделении больницы Когалыма, где COVID-19 к тому моменту выявили примерно у 20 человек, среди которых как сотрудники, так и пациенты. В общей сложности в Когалыме коронавирус уже подтвержден у 102 человек, большинство из которых - из очага в больнице.

Как отмечали в региональном депздраве, 63 медработника из очага были отстранены от работы и отправлены либо на лечение, либо на самоизоляцию, а отделение временно расформировали. Плановая госпитализация пациентов в больницу Когалыма приостановлена, однако при необходимости жителей, для которых ее отложить или перенести нельзя, доставляют в медучреждения соседних городов - Лангепаса Сургута . Одновременно с этим подчеркивалось, что инфекционное отделение в Когалыме "работает в штатном режиме" и готово принимать пациентов.

Кудрявцева пояснила журналистам, что выявляемые случаи коронавируса среди медиков в регионе связаны с еженедельным тестированием сотрудников больниц на инфекцию, при этом она также уточнила, что нередко заражение может быть не связано с их профессиональной деятельностью.

"Это такие же люди, как и другие граждане, у них есть и бытовые контакты вне работы", - добавила Кудрявцева.

В свою очередь директор окружного депздрава Алексей Добровольский подчеркнул, что в Югре "ни одна больница не закрыта на карантин", однако есть отделения, где пришлось ввести такие ограничительные меры.

Врачей, специалистов хватает", - добавил он.

Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до конца мая, с 12 мая в Югре начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти региона разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером, а также занятия спортом на свежем воздухе в определенные часы.