В Пензе задержали лжеинкассатора за кражу более 20 миллионов рублей

САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости. Пензенские полицейские задержали 39-летнего мужчину, которому предъявили обвинение в том, что он в маске седовласого старика украл из банкоматов более 20 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Пензенские полицейские задержали 39-летнего мужчину, которому предъявили обвинение в том, что он в маске седовласого старика украл из банкоматов более 20 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

По ее словам, дело возбудили в начале апреля после кражи неизвестным более 20 миллионов рублей из двух банкоматов в торговых центрах Пензы . Оперативники начали поиск подозреваемых с просмотра видеозаписи с камеры наблюдения, на которой запечатлено, как днем к банкоматам подошел седой пожилой человек в форме инкассатора, при помощи специального ключа извлек кассеты с деньгами и спокойно ушел. Полицейские установили и задержали подозреваемого.

"Его внешность явно отличалась от лица, попавшего в кадр. Это несоответствие прояснилось после проведения обыска по месту жительства фигуранта. В квартире обнаружена латексная маска с внешностью пожилого мужчины. В том же помещении находилась форменная одежда и аксессуары сотрудника инкассаторской службы, а также специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Похищенные денежные средства полицейские обнаружили в тайнике", - сказала Волк.

Полиция установила, что задержанный ранее занимался техобслуживанием платежных терминалов и банкоматов, хорошо знал их, заранее подготовился к преступлению, купил маску в интернет-магазине, сумку под размер кассет банкомата сшил собственноручно, а для конспирации при проезде на личном автомобиле использовал подложные государственные регистрационные знаки.

Фигуранту дела предъявили обвинение по статье УК РФ "Кража в особо крупном размере". Ему грозит до 10 лет лишения свободы. "В настоящее время устанавливается причастность обвиняемого к совершению аналогичных противоправных деяний", - добавила Волк.

На кадрах оперативной съемки, предоставленной пресс-службой областного управления МВД, задержанный рассказал, как вскрывал банкоматы, где и как хранил похищенное.

"Сейфы на кодовом замке, там есть ключ для верхней крышки, но они все одинаковые. Деньги хранились в подвале дома, расположенном на техническом этаже (дома), где я проживал… Вину свою признаю и раскаиваюсь в содеянном", - сказал он на видео.