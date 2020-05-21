Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T13:44
https://ria.ru/20200521/1571781461.html
В Пензе задержали лжеинкассатора за кражу более 20 миллионов рублей
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571781159_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_a37ab12047602a7dd7b2f80441ec5861.jpg
РИА Новости

В Пензе задержали лжеинкассатора за кражу более 20 миллионов рублей

13:44 21.05.2020
273
САРАТОВ, 21 мая - РИА Новости. Пензенские полицейские задержали 39-летнего мужчину, которому предъявили обвинение в том, что он в маске седовласого старика украл из банкоматов более 20 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, дело возбудили в начале апреля после кражи неизвестным более 20 миллионов рублей из двух банкоматов в торговых центрах Пензы. Оперативники начали поиск подозреваемых с просмотра видеозаписи с камеры наблюдения, на которой запечатлено, как днем к банкоматам подошел седой пожилой человек в форме инкассатора, при помощи специального ключа извлек кассеты с деньгами и спокойно ушел. Полицейские установили и задержали подозреваемого.
"Его внешность явно отличалась от лица, попавшего в кадр. Это несоответствие прояснилось после проведения обыска по месту жительства фигуранта. В квартире обнаружена латексная маска с внешностью пожилого мужчины. В том же помещении находилась форменная одежда и аксессуары сотрудника инкассаторской службы, а также специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Похищенные денежные средства полицейские обнаружили в тайнике", - сказала Волк.
Полиция установила, что задержанный ранее занимался техобслуживанием платежных терминалов и банкоматов, хорошо знал их, заранее подготовился к преступлению, купил маску в интернет-магазине, сумку под размер кассет банкомата сшил собственноручно, а для конспирации при проезде на личном автомобиле использовал подложные государственные регистрационные знаки.
Напавшие на сотрудников больницы
26 июля 2019, 08:00
"Били костылями": как псевдоврачи украли миллионы из петербургской больницы
Фигуранту дела предъявили обвинение по статье УК РФ "Кража в особо крупном размере". Ему грозит до 10 лет лишения свободы. "В настоящее время устанавливается причастность обвиняемого к совершению аналогичных противоправных деяний", - добавила Волк.
На кадрах оперативной съемки, предоставленной пресс-службой областного управления МВД, задержанный рассказал, как вскрывал банкоматы, где и как хранил похищенное.
"Сейфы на кодовом замке, там есть ключ для верхней крышки, но они все одинаковые. Деньги хранились в подвале дома, расположенном на техническом этаже (дома), где я проживал… Вину свою признаю и раскаиваюсь в содеянном", - сказал он на видео.
"Здесь около 20 миллионов... Точную сумму не знаю, к сожалению... Я разложил, но не пересчитывал... По 50 листов под резинку", - рассказал задержанный полицейским во время обыска в подвале дома.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
19 февраля, 09:27
В Москве неизвестные похитили 4,5 миллиона рублей из банкомата
912201
Обсудить 1
Ирина ВолкПензаПроисшествия
Рекомендуем
Обвиняемый по делу Нового величия Дмитрий Полетаев в Люблинском суде Москвы. 27 мая 2019
Мосгорсуд отказался отпускать участников "Нового величия" на свободу
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ростовской области мальчик выстрелил из пневматики в пятилетнего брата
В Коломне женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего сына. Кадр видео СК РФ
Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Машина прокуратуры
Прокуратура выяснит, почему медиков на Кубани заподозрили в экстремизме
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Челябинске семь человек подозреваются в нападении на пункт металлолома
Японская игра маджонг
Глава токийской прокуратуры подал в отставку из-за скандала с маджонгом
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Подмосковье злоумышленники похитили 17 тонн авиационного керосина
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
В Кузбассе осудили мужчину, убившего сына за взятый без спроса телефон
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Жителя Петербурга осудили за контрабанду свыше 65 килограммов наркотиков
Покупка гречневой крупы
Челябинское УФАС возбудило дело из-за наценки на гречку в 356%
Книжный клуб-магазин Гиперион
Издатели в России ожидают миллиардные потери и просят государство помочь
Бурый медведь
В Ярославской области к людям вышел второй за неделю медведь
Кристалина Георгиева
Глава МВФ призвала мировые банки не платить дивиденды в 2020 году
Здание Государственной Думы РФ
В ГД работают над ужесточением наказания за утечку персональных данных
Рассмотрение жалобы на приговор Н.Захаркину в Верховном суде РФ
ВС рассказал о судьбе судей, допускающих вольности с текстом приговора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп сообщил о выходе США из Договора по открытому небу из-за России
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
Лента новостейМолния