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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-05-21T13:42
https://ria.ru/20200521/1571781357.html
Ямал признали лидером по охвату населения тестированием на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785039_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_71965a5564bd3e78150063b0195f33c9.jpg
РИА Новости

Ямал признали лидером по охвату населения тестированием на коронавирус

13:42 21.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) признан лидером в РФ по охвату населения тестированием на коронавирус, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.
"Роспотребнадзор составил список субъектов, лидирующих по количеству проведенных тестов на COVID-19 в расчете на 100 тысяч населения. Ямал в этом рейтинге оказался на первой позиции", - говорится в сообщении.
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В округе на каждые 100 тысяч жителей исследование на коронавирусную инфекцию прошли 15,4 тысячи человек. Сразу за Ямалом следуют Сахалинская область (15,2 тысячи человек) и Москва (14,7 тысячи человек).
"В нашем округе одно из самых широкомасштабных тестирований на коронавирус. Действует целая сеть лабораторий. Работа в этом направлении не останавливается ни на минуту, мы провели уже больше 80 тысяч тестов. С одной стороны, такая тактика дает нам существенный рост числа заболевших, ведь мы в первую очередь выявляем бессимптомные формы - тех, кто не знает о своей болезни, но может заразить других. Но эти цифры заболеваемости по округу не должны пугать наших жителей. Ведь мы знаем, где очаги и кто является носителем инфекции. Это знание позволяет предотвращать ее широкое распространение", - приводятся в сообщении слова руководителя оперативного штаба ЯНАО, заместителя губернатора Татьяны Бучковой.
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Руководитель управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила Нечепуренко добавила, что из общего числа заболевших в ЯНАО сегодня более 70% приходятся именно на бессимптомных носителей.
"В среднем по России выявлено 42% бессимптомных форм. Носители инфекции в ЯНАО изолированы, а, значит, не станут распространителями инфекции. Это очень важно для поддержания стабильной эпидситуации в округе", - цитирует Нечепуренко пресс-служба.
Сегодня в округе в диагностике коронавируса задействованы 14 лабораторий. Девять лабораторий работают на базе районных и городских больниц во всех городах Ямала: Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое, Надыме, Тарко-Сале, Лабытнанги, Муравленко и Губскинском. Еще четыре лаборатории принадлежат "Центру гигиены и эпидемиологии ЯНАО". Одна частная лаборатория действует в Ноябрьске. К 20 мая в них сделали 85 166 тестов на COVID-19, ежедневное число исследований уже превышает три тысячи, уточняют власти.
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