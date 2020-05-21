Ямал признали лидером по охвату населения тестированием на коронавирус

"В нашем округе одно из самых широкомасштабных тестирований на коронавирус. Действует целая сеть лабораторий. Работа в этом направлении не останавливается ни на минуту, мы провели уже больше 80 тысяч тестов. С одной стороны, такая тактика дает нам существенный рост числа заболевших, ведь мы в первую очередь выявляем бессимптомные формы - тех, кто не знает о своей болезни, но может заразить других. Но эти цифры заболеваемости по округу не должны пугать наших жителей. Ведь мы знаем, где очаги и кто является носителем инфекции. Это знание позволяет предотвращать ее широкое распространение", - приводятся в сообщении слова руководителя оперативного штаба ЯНАО, заместителя губернатора Татьяны Бучковой.