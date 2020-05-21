В Якутске проверят обсерватор, где выявили вспышку коронавируса

ЯКУТСК, 21 мая – РИА Новости. Прокуратура проверяет обсерватор в Якутске, где произошла вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
В среду глава региона Айсен Николаев заявил о том, что из-за нарушений правил эпидемиологического контроля со стороны руководства в Якутске возник очаг в обсерваторе по улице Халтурина. На объекте проведены меры по замене персонала и дезинфекции.
"По поручению прокуратуры республики прокуратура Якутска проводит проверку соблюдения прав и законных интересов работников обсерватора, развернутого в общежитии Якутского индустриально-педагогического колледжа по улице Халтурина в условиях распространения коронавирусной инфекции. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований… обеспечения работников средствами индивидуальной защиты", - сообщили в ведомстве.
Число зарегистрированных случаев коронавируса в Якутии приблизилось к 1 тысяче.
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