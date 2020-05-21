В Якутске проверят обсерватор, где выявили вспышку коронавируса

"По поручению прокуратуры республики прокуратура Якутска проводит проверку соблюдения прав и законных интересов работников обсерватора, развернутого в общежитии Якутского индустриально-педагогического колледжа по улице Халтурина в условиях распространения коронавирусной инфекции. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований… обеспечения работников средствами индивидуальной защиты", - сообщили в ведомстве.