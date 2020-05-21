Зверства нацистов на Смоленщине: отрезали уши и давили танками

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Во время оккупации Смоленской области в годы Великой Отечественной войны гитлеровские каратели и их пособники творили чудовищные зверства над советскими военнопленными и мирными жителями, причем мучительным истязаниям подвергались и дети — им отрезали уши и проламывали головы.

Об этом говорится в рассекреченных архивных документах управления ФСБ по Смоленской области, с которыми ознакомилось РИА Новости.

© Предоставлено УФСБ по Смоленской области Рассекреченные документы о зверствах фашистов в Смоленской области в годы Великой Отечественной войны © Предоставлено УФСБ по Смоленской области Рассекреченные документы о зверствах фашистов в Смоленской области в годы Великой Отечественной войны

Документы представляют собой главным образом спецсообщения, которые начальник управления НКВД Смоленской области Петр Кондаков направлял в Москву и областному партийному начальству с лета 1942 по весну 1943 года.

Зверства над детьми

Чудовищные преступления оккупанты совершили в Вязьме . "Местные жители, даже женщины с грудными детьми, сгонялись в лагерь для военнопленных, где их почти не кормили. Ежедневно в лагере от голода, болезней и расстрела погибало 200-250 человек", — говорится в одном из спецсообщений.

© Предоставлено УФСБ по Смоленской области Рассекреченные документы о зверствах фашистов в Смоленской области в годы Великой Отечественной войны © Предоставлено УФСБ по Смоленской области Рассекреченные документы о зверствах фашистов в Смоленской области в годы Великой Отечественной войны

На одной из улиц Вязьмы впоследствии нашли несколько десятков рвов с множеством трупов жителей города и военнопленных, погибших в лагере. Общее число замученных составляло 20-30 тысяч человек. Еврейское население Вязьмы нацисты истребили полностью.

"На Фроловском кладбище немецкие изверги оставили жуткие следы своих кровавых злодеяний. Ров длиной в 100 метров и шириной в четыре метра заполнен трупами замученных, сожженных и расстрелянных военнопленных красноармейцев и мирных граждан. Всего на этом кладбище зарыто около трех тысяч человек, в том числе женщин и детей", — писал начальник областного УНКВД.

© Предоставлено УФСБ по Смоленской области Рассекреченные документы о зверствах фашистов в Смоленской области в годы Великой Отечественной войны © Предоставлено УФСБ по Смоленской области Рассекреченные документы о зверствах фашистов в Смоленской области в годы Великой Отечественной войны

Страшные расправы творили гитлеровцы и в Сычевском районе . Так, в траншеях на южной окраине Сычевки нашли трупы зверски замученных советских военнопленных.

"Многие трупы имеют следы дикой расправы и издевательств — отрезаны уши, носы, вырваны половые органы, тела исколоты ножами", — говорится в спецсообщении. По неполным данным на тот момент, в траншеях было зарыто не менее трех тысяч трупов.

Кроме того, в документах есть свидетельства "неслыханных злодеяний немцев над мирным населением". Так, в районе совхоза Юшино среди погибших нашли тела четырех мальчиков со следами мучительных истязаний — "обрезаны уши, тупым орудием разбиты головы, после чего дети были расстреляны".

Гитлеровцы не гнушались документировать свои зверства — так, среди рассекреченных материалов есть фотография, на которой немцы вешают мирных советских жителей. Снимок нашли у одного из убитых в Сычевском районе немцев.

Людей давили танками

В одном из спецсообщений рассказывается о зверствах нацистов в Духовщинском и Пречистенском районах.

"Двадцатого марта 1942 года, после налета партизан на группу немецких солдат вблизи деревни Новоселки, во время которого уничтожено пять немцев и один взят в плен, немецкие солдаты в количестве 100 человек оккупировали деревню Новоселки и подожгли ее. За деревней немцы всех задерживали, ставили в строй, затем всех мужчин вместе с детьми расстреливали из пулеметов", — говорится в документе.

Не жалели нацисты и стариков, и детей — среди 23 расстрелянных под Новоселками оказались мирные жители в возрасте 73 и десяти лет.

Еще более жестокую расправу оккупанты учинили 22 мая 1942 года над жителями деревни Кижинцы Духовщинского района. "Молодых женщин и девушек изнасиловали, после чего подвергали пыткам — отрезали груди, конечности, многие раздавлены танками и сожжены живьем. На месте было обнаружено 59 трупов женщин и детей", — говорится в сообщении.

В другом донесении рассказывается о созданном немцами под Смоленском лагере военнопленных, где красноармейцев почти не кормили, что обернулось массовым заболеванием.

"Присланный для медобследования фельдшер (из числа пособников, добровольно перешедших на сторону врага), согласно полученным им инструкциям от немецкого командования, дал заключение, что ряд пленных красноармейцев заболели тифом и инфекция может принять массовый характер. В этот же день всех больных и физически ослабевших военнопленных немцы привели к подвалу дома, где раньше была столовая, и учинили над ними зверские расправы", — сказано в документе.

Больных расстреляли, а вместе с ними в подвал бросили и оставшихся в живых красноармейцев, которые там и умерли.

Изощренные издевательства

Гитлеровцы не щадили никого. Как говорится в одном из спецсообщений, в ноябре 1941-го захватчики выгнали 100 человек дома инвалидов и перевели их в холодные неблагоустроенные помещения. В результате скончался каждый второй — 48 человек.

Зверства нацистов зачастую носили не просто жестокий, но изощренно издевательский характер. В рассекреченных документах говорится о том, как оккупанты заставляли бежавших из плена красноармейцев бежать впереди лошади до тех пор, пока те не падали от изнеможения, после чего их расстреливали. Также приводится случай, когда захватчики расстреляли десять комсомолок, а их родным запретили их хоронить.

Немцы неоднократно запирали жителей деревень в избах и поджигали. Пытавшихся спастись и выбраться через окна расстреливали — так погибли несколько сотен человек. Часты были и массовые расстрелы, среди жертв были маленькие дети, старики, беременные женщины, медсестры. Кому повезло выжить, становились рабами.

"В Вяземском районе немцами насильно угнано в тыл 4096 человек, в том числе детей 656 человек. В Износковском районе из 25 тысяч человек, проживавших до оккупации, угнано 12 тысяч. <…> В Гжатском районе немцы угнали 5419 людей, в том числе детей — 624 человека; в Темкинском районе насильно угнано 3944 человека; во Всходском районе фашисты насильно угнали в тыл 16 166 человек. Аналогичные факты установлены и в других районах области", — отмечается в документе.

Пособники карателей

Среди рассекреченных документов есть и объяснение жительницы Смоленска, которое она написала сотрудникам КГБ в 1963 году. В нем она рассказывает, что во время оккупации жила вместе с матерью и четырехлетним братом в одном из трех домов за рвом, неподалеку от совхоза. Из соседского сарая автор объяснения не раз наблюдала, как немцы взрывали динамитом землю за рвом, а затем расстреливали мирных жителей и выбрасывали их тела в эти ямы. Вместе с немцами, по признанию автора, были и пособники из числа местных жителей.

Однажды, когда девушка пасла соседских коров, две из них убежали, привлеченные свежей зеленью недалеко от этих ям, как раз в тот момент, когда немцы с пособниками расстреливали мирных жителей. Один человек в немецкой форме отогнал коров так, что почти поравнялся с девушкой, притаившейся в кустах. Она признается, что тогда и запомнила его лицо.

Позже автор объяснения встретилась с этим человеком в поезде по пути в концлагерь и узнала, что его зовут Егором. В лагере он работал охранником. Лагерь был опоясан колючей проволокой, но детям, по признанию девушки, удавалось пробираться под ней и бегать в соседние немецкие деревни просить хлеб. Егор за это грозился их убить.