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2020-05-21T13:38
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ГД поддержала предоставление самозанятым налогового капитала в 1 МРОТ
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РИА Новости

ГД поддержала предоставление самозанятым налогового капитала в 1 МРОТ

13:38 21.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Госдума в рамках рассмотрения во втором чтении законопроекта о мерах поддержки экономики одобрила поправки, предоставляющие самозанятым гражданам налоговый капитал в размере 1 МРОТ, который они смогут использовать и в 2021 году, если не успеют потратить в этом году. Третье чтение запланировано на 22 мая.
Президент РФ Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики поручил вернуть самозанятым налоги, уплаченные ими за 2019 год, и предоставить им налоговый капитал в размере 1 МРОТ. Глава ФНС Даниил Егоров говорил, что такую помощь к 1 июня получат более 670 тысяч самозанятых - на их счета поступит по 12130 рублей, которые они смогут потратить на уплату налога.
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Законопроект допускает использование налогового капитала как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по налогам. А если вся сумма не будет использована в текущем году, то ее остаток будет перенесен на 2021 год. Правда, воспользоваться таким капитала смогут только предприниматели, зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых до 1 июня текущего года.
Специальный налоговый режим для самозанятых граждан, предусматривающий уплату налога на профессиональный доход, работает с 2019 года. Регистрация в рамках данного налогового режима не предполагает посещения налоговых органов или какого-либо контакта с налоговиками, для этого достаточно установить на смартфон специальное приложение "Мой налог" и ввести свои данные.
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В прошлом году этот режим был доступен только в четырех пилотных регионах, а начиная с 2020 года жители 23 регионов России могут установить на смартфон это приложение и работать легально, уплачивая всего 4% с полученного дохода, если они работают с гражданами, и 6% - с юридическими лицами. Остальные регионы смогут запустить этот режим у себя с 1 июля текущего года. Это решение власти регионов должны принимать самостоятельно.
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Даниил ЕгоровГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Владимир ПутинЭкономика
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