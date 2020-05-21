Глава токийской прокуратуры подал в отставку из-за скандала с маджонгом

ТОКИО, 21 мая - РИА Новости. Глава токийской прокуратуры Хирому Курокава подал в четверг прошение об отставке из-за скандала вокруг его игры в маджонг с журналистами во время режима ЧС из-за Глава токийской прокуратуры Хирому Курокава подал в четверг прошение об отставке из-за скандала вокруг его игры в маджонг с журналистами во время режима ЧС из-за COVID-19 , передало агентство Киодо

Скандал разгорелся, когда еженедельный журнал "Сюкан бунсюн" опубликовал на своем сайте утверждения о том, что Курокава играл в маджонг с тремя журналистами двух крупных японских газет 1 и 13 мая, тогда как режим ЧС требовал от всех оставаться дома и без острой необходимости не выходить на улицу.

По данным агентства, Курокава признал утверждения и решил уйти в отставку на фоне требований об этом со стороны политических партий.

Более того, как отметило Киодо, Курокаве грозит уголовное преследование, поскольку в Японии азартные игры на деньги запрещены законом при некоторых исключениях. Наказание за нарушение этого закона грозит штрафом в 500 тысяч иен (более 4,6 тысячи долларов).

В январе 2017 года мэр и вице-мэр города Иидзука в префектуре Фукуока ушел в отставку после того, как стало известно, как он играл в маджонг на деньги во время работы. Прокуратура не стала привлекать его к уголовной ответственности, поскольку они играли только раз-два в месяц и каждый раз ставили не более 10 тысяч иен (около 100 долларов).

По данным газеты "Иомиури", Курокава стал главой токийской прокуратуры в январе прошлого года после того, а до этого он был заместителем министра юстиции Японии.

Маджонг – азартная настольная игра для четырех человек с использованием костей. Появилась в Китае , широко распространена в Японии и других азиатских странах. Ее правила несколько напоминают покер: из костей нужно собирать комбинации с максимальным количеством очков.