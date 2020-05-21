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2020-05-21T13:37
https://ria.ru/20200521/1571780999.html
Глава токийской прокуратуры подал в отставку из-за скандала с маджонгом
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РИА Новости

Глава токийской прокуратуры подал в отставку из-за скандала с маджонгом

13:37 21.05.2020
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© Flickr / Alexander SavinЯпонская игра маджонг
Японская игра маджонг
© Flickr / Alexander Savin
ТОКИО, 21 мая - РИА Новости. Глава токийской прокуратуры Хирому Курокава подал в четверг прошение об отставке из-за скандала вокруг его игры в маджонг с журналистами во время режима ЧС из-за COVID-19, передало агентство Киодо.
Скандал разгорелся, когда еженедельный журнал "Сюкан бунсюн" опубликовал на своем сайте утверждения о том, что Курокава играл в маджонг с тремя журналистами двух крупных японских газет 1 и 13 мая, тогда как режим ЧС требовал от всех оставаться дома и без острой необходимости не выходить на улицу.
По данным агентства, Курокава признал утверждения и решил уйти в отставку на фоне требований об этом со стороны политических партий.
Более того, как отметило Киодо, Курокаве грозит уголовное преследование, поскольку в Японии азартные игры на деньги запрещены законом при некоторых исключениях. Наказание за нарушение этого закона грозит штрафом в 500 тысяч иен (более 4,6 тысячи долларов).
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В январе 2017 года мэр и вице-мэр города Иидзука в префектуре Фукуока ушел в отставку после того, как стало известно, как он играл в маджонг на деньги во время работы. Прокуратура не стала привлекать его к уголовной ответственности, поскольку они играли только раз-два в месяц и каждый раз ставили не более 10 тысяч иен (около 100 долларов).
По данным газеты "Иомиури", Курокава стал главой токийской прокуратуры в январе прошлого года после того, а до этого он был заместителем министра юстиции Японии.
Маджонг – азартная настольная игра для четырех человек с использованием костей. Появилась в Китае, широко распространена в Японии и других азиатских странах. Ее правила несколько напоминают покер: из костей нужно собирать комбинации с максимальным количеством очков.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФукуока (префектура)КитайЯпонияВ мире
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