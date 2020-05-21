В Австрии оценили ситуацию с распространением коронавируса

ВЕНА, 21 мая - РИА Новости. Власти Австрии не откроют границы для тех стран, которые не взяли под контроль ситуацию с распространением коронавируса, заявил в четверг канцлер республики Себастьян Курц.
С 15 июня Австрия полностью откроет границы с Германией, Швейцарией и Лихтенштейном, вопрос восстановления полной свободы передвижения с середины июня также интенсивно обсуждается со Словакией, Чехией и Венгрией. Как ранее заявлял Курц, перспективы открытия границы с Италией пока нет.
Выступая не пресс-конференции в четверг, Курц отметил, что туризм является важной отраслью экономики Австрии, но власти сделают все возможное, чтобы не поставить под угрозу здоровье населения.
"Туризм для нас - важная отрасль экономики. Мы сделаем все, чтобы мы не поставили наше здоровье под угрозу, чтобы число инфицированных осталось на низком уровне. Мы ни в коем случае не откроем наши границы для стран, которые еще не взяли ситуацию под контроль. С другой стороны, мы конечно же намерены сохранить в нашей стране рабочие места, которые зависят от туризма", - сказал Курц на пресс-конференции.
Как уточнила министр туризма Австрии Элизабет Кестингер, вопрос открытия границ рассматривается только с теми странами, которые так же успешны в борьбе с вирусом, как Австрия.
Австрия с 14 апреля начала ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса с шагом в две недели. Очередной этап - 29 мая, когда разрешено возобновлять работу гостиничным предприятиям. Также будет разрешено проводить семинары и встречи в отелях с участием до 100 человек.
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