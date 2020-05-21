В Австрии оценили ситуацию с распространением коронавируса

"Туризм для нас - важная отрасль экономики. Мы сделаем все, чтобы мы не поставили наше здоровье под угрозу, чтобы число инфицированных осталось на низком уровне. Мы ни в коем случае не откроем наши границы для стран, которые еще не взяли ситуацию под контроль. С другой стороны, мы конечно же намерены сохранить в нашей стране рабочие места, которые зависят от туризма", - сказал Курц на пресс-конференции.