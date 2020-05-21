В Финляндии число умерших с COVID-19 достигло 306

По данным на 13.15 четверга, 110 человек находились в больнице, из них 22 в реанимации, 306 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших, 117 человек, были в возрасте 80-89 лет, а 72 человека старше 90 лет.