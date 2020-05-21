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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T13:35
https://ria.ru/20200521/1571780787.html
В Финляндии число умерших с COVID-19 достигло 306
https://cdn23.img.ria.ru/images/115555/44/1155554417_0:186:3072:1914_1036x0_80_0_0_8aff38be2910e7afa9bf0f03e56792e3.jpg
РИА Новости

В Финляндии число умерших с COVID-19 достигло 306

13:35 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Хельсинки
 Хельсинки
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 21 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Финляндии за сутки увеличилось на 50, два человека умерли, сообщает в четверг Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"Общее количество зарегистрированных случаев: 6 493(+50)", - говорится в сообщении.
В среду сообщалось о 6443 случаях заболевания.
По предварительным оценкам THL, как минимум 4,8 тысячи человек выздоровели.
По данным на 13.15 четверга, 110 человек находились в больнице, из них 22 в реанимации, 306 умерли. Средний возраст погибших 84 года, при этом большинство умерших, 117 человек, были в возрасте 80-89 лет, а 72 человека старше 90 лет.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ФинляндияВ мире
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