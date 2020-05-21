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Более девяти миллионов семей подали заявления на выплаты на детей
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РИА Новости

Более девяти миллионов семей подали заявления на выплаты на детей

13:43 21.05.2020 (обновлено: 13:44 21.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖенщина с коляской
Женщина с коляской
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Женщина с коляской. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 9 миллионов семей подали заявления на выплаты на 13,2 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ.
В министерстве напомнили, что подать заявку на оформление единовременной выплаты можно на портале госуслуг или в отделениях Пенсионного фонда.
"Более 9 миллионов семей уже подали заявления на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. В общей сложности заявления поданы на выплату на 13,2 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет. Выплаты начнутся с 1 июня. Заявление на получение средств можно подать до 1 октября", - сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин
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В Минтруде напомнили, что выплата назначается на каждого ребенка указанного возраста, не зависит от материального положения семьи, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.
Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей распространяются почти на 22 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет, добавили в министерстве.
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Министерство труда и социальной защиты БелоруссииРоссияОбщество
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