Более девяти миллионов семей подали заявления на выплаты на детей

"Более 9 миллионов семей уже подали заявления на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. В общей сложности заявления поданы на выплату на 13,2 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет. Выплаты начнутся с 1 июня. Заявление на получение средств можно подать до 1 октября", - сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.