В ГД предложили создать госпрограмму по лечению инфекционных заболеваний

Также, по его мнению, в России должны появиться "мобилизационные фонды", в которых бы имелся необходимый объем средств индивидуальной зашиты и препаратов. Помимо это, считает депутат, нужно сформировать резерв врачей, которые могут оперативно перепрофилироваться в случае дефицита профильных медработников.