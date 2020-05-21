Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T13:30
https://ria.ru/20200521/1571780349.html
В ГД предложили создать госпрограмму по лечению инфекционных заболеваний
https://cdn24.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:18:3072:1746_1036x0_80_0_0_04fe77fdf982fe67afc41c66eea9c79f.jpg
РИА Новости

В ГД предложили создать госпрограмму по лечению инфекционных заболеваний

13:30 21.05.2020
92
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил создать в РФ госпрограмму по предупреждению и лечению инфекционных заболеваний.
"Инфекционные заболевания - это актуальная проблема. Долгое время они оставались в тени, так как в России к смертности чаще приводили ишемическая болезнь сердца и онкология. Ситуация с пандемией нового коронавируса продемонстрировала значимость темы и выявила ряд проблем, для решения которых нужны следующие меры. Во-первых, должна быть специальная государственная программа по предупреждению и лечению инфекционных заболеваний с отдельным механизмом финансирования", - сказал Менделевич РИА Новости.
Также, по его мнению, в России должны появиться "мобилизационные фонды", в которых бы имелся необходимый объем средств индивидуальной зашиты и препаратов. Помимо это, считает депутат, нужно сформировать резерв врачей, которые могут оперативно перепрофилироваться в случае дефицита профильных медработников.
"Отдельным пунктом должна прорабатываться программа психологической помощи населению. Любые ограничения - это всегда большой стресс. Но пока вопросы обеспечения психологической помощи не получили своего адекватного развития", - считает Менделевич.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
610000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Борис МенделевичКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции
Путин призвал ускорить внедрение современной системы образования
Экран ноутбука
Москвичей предупредили о мошенниках, копирующих сайты госорганов
Вид из окна российского самолета во время полета
Более ста россиян вылетели вывозным рейсом из Индии
Сергей Кривоносов
В ГД предложили тестировать на COVID отправляющихся на российские курорты
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Путин оценил работу главы Краснодарского края
Здание Государственной Думы РФ
ГД поддержала предоставление самозанятым налогового капитала в 1 МРОТ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова отметила роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом
Светлана Максимова
Переболевшую COVID-19 депутата Максимову выписали из больницы
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Россия поставила ЮАР тесты для диагностики коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко рассказал об оплате родовых сертификатов в 2019 году
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
Дмитрий Медведев
Медведев: программа поддержки бизнеса во время пандемии будет расширяться
Вид на набережную в Симеизе, Крым
Крым закупит тесты на COVID-19 для использования в курортной отрасли
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Челябинской области умерла женщина, доставленная в отдел полиции
Здание посольства Российской Федерации в Королевстве Камбоджа
Россия передала Камбодже партию медпрепаратов для борьбы с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп сообщил о выходе США из Договора по открытому небу из-за России
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
Лента новостейМолния