В ГД предложили создать госпрограмму по лечению инфекционных заболеваний

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил создать в РФ госпрограмму по предупреждению и лечению инфекционных заболеваний.
"Инфекционные заболевания - это актуальная проблема. Долгое время они оставались в тени, так как в России к смертности чаще приводили ишемическая болезнь сердца и онкология. Ситуация с пандемией нового коронавируса продемонстрировала значимость темы и выявила ряд проблем, для решения которых нужны следующие меры. Во-первых, должна быть специальная государственная программа по предупреждению и лечению инфекционных заболеваний с отдельным механизмом финансирования", - сказал Менделевич РИА Новости.
Также, по его мнению, в России должны появиться "мобилизационные фонды", в которых бы имелся необходимый объем средств индивидуальной зашиты и препаратов. Помимо это, считает депутат, нужно сформировать резерв врачей, которые могут оперативно перепрофилироваться в случае дефицита профильных медработников.
"Отдельным пунктом должна прорабатываться программа психологической помощи населению. Любые ограничения - это всегда большой стресс. Но пока вопросы обеспечения психологической помощи не получили своего адекватного развития", - считает Менделевич.
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