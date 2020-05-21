В двух селах Волгоградской области выявили вспышку коронавируса

ВОЛГОГРАД, 21 мая – РИА Новости. Вспышка Вспышка коронавируса произошла в двух селах Котельниковского района Волгоградской области , инфекция подтверждена у 27 человек, сообщил заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов.

"Пока 27 положительных результатов на сегодня, к вечеру должны завершиться все лабораторные исследования. Забор взят полностью у всех жителей двух поселков… Это около 300 человек", - сообщил Алимов.

Как уточнили РИА Новости в оперштабе региона, речь идет о двух хуторах Котельниковского района – Дорофеевский и Сазонов, заражение, скорее всего, носит завозной характер, некоторые жители сел могли "привезти" болезнь из Дагестана, где были в гостях у родственников.

По информации оперштаба, на 21 мая в Волгоградской области зарегистрировано 1913 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 82 за последние сутки. Выписаны 626 человек, 13 скончались.