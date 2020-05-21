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2020-05-21T13:28
https://ria.ru/20200521/1571780158.html
Прокуратура Украины подозревает двух экс-сотрудников "Беркута"
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РИА Новости

Прокуратура Украины подозревает двух экс-сотрудников "Беркута"

13:28 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Фурман / Перейти в фотобанкГорящие костры и палатки на площади Независимости в Киеве
Горящие костры и палатки на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины подозревает двух бывших сотрудников подразделения "Беркут" в искусственном создании доказательств против митингующих на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве во время протестов в 2014 году, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуроры офиса генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум бывшим работникам полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в городе Киеве. Экс-правоохранителям инкриминируют незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов и предоставления следователю заведомо ложных показаний с искусственным созданием доказательств обвинения", - говорится в сообщении на сайте офисе генпрокурора.
По данным следствия, утром 20 января 2014 года на улице Лаврской в Киеве были задержаны трое участников акции протеста, которые шли домой с площади Независимости. Задержанных якобы передали милиции, после чего сотрудники "Беркута" составили на них рапорты и предоставили следователю заведомо ложные показания, что лица были задержаны на улице Грушевского во время совершения ими преступления.
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"Таким образом правоохранители сфальсифицировали доказательства относительно "майдановцев". На основании этого трое активистов были задержаны и взяты под стражу за особо тяжкое преступление, которого они не совершали", - объяснили в прокуратуре.
Ранее занимавшая должность директора Госбюро расследований Украины Ирина Венедиктова (сейчас генпрокурор Украины) сообщила, что по состоянию на конец февраля текущего года ведомство вело 51 дело "евромайдана".
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.
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Ирина ВенедиктоваВиктор ЯнуковичКиевУкраинаВ мире
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