Прокуратура Украины подозревает двух экс-сотрудников "Беркута"

"Прокуроры офиса генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум бывшим работникам полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в городе Киеве. Экс-правоохранителям инкриминируют незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов и предоставления следователю заведомо ложных показаний с искусственным созданием доказательств обвинения", - говорится в сообщении на сайте офисе генпрокурора.

По данным следствия, утром 20 января 2014 года на улице Лаврской в Киеве были задержаны трое участников акции протеста, которые шли домой с площади Независимости. Задержанных якобы передали милиции, после чего сотрудники "Беркута" составили на них рапорты и предоставили следователю заведомо ложные показания, что лица были задержаны на улице Грушевского во время совершения ими преступления.