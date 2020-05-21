Прокуратура Украины подозревает двух экс-сотрудников "Беркута"

КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины подозревает двух бывших сотрудников подразделения "Беркут" в искусственном создании доказательств против митингующих на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве во время протестов в 2014 году, сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокуроры офиса генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум бывшим работникам полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в городе Киеве. Экс-правоохранителям инкриминируют незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов и предоставления следователю заведомо ложных показаний с искусственным созданием доказательств обвинения", - говорится в сообщении на сайте офисе генпрокурора.
По данным следствия, утром 20 января 2014 года на улице Лаврской в Киеве были задержаны трое участников акции протеста, которые шли домой с площади Независимости. Задержанных якобы передали милиции, после чего сотрудники "Беркута" составили на них рапорты и предоставили следователю заведомо ложные показания, что лица были задержаны на улице Грушевского во время совершения ими преступления.
"Таким образом правоохранители сфальсифицировали доказательства относительно "майдановцев". На основании этого трое активистов были задержаны и взяты под стражу за особо тяжкое преступление, которого они не совершали", - объяснили в прокуратуре.
Ранее занимавшая должность директора Госбюро расследований Украины Ирина Венедиктова (сейчас генпрокурор Украины) сообщила, что по состоянию на конец февраля текущего года ведомство вело 51 дело "евромайдана".
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.