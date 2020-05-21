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2020-05-21T13:26
https://ria.ru/20200521/1571780102.html
Путину доложат об итогах совещания по безопасности в Приволжье
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РИА Новости

Путину доложат об итогах совещания по безопасности в Приволжье

13:26 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Результаты совещания по актуальным вопросам национальной безопасности в Приволжье, на котором речь в числе прочего шла о пресечении правонарушений при выполнении национальных проектов, будут доложены президенту России, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев совместно с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым доложит президенту страны Владимиру Путину результаты проведенного совещания", - говорится в сообщении.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Вчера, 13:42
Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов
На совещании, прошедшем в среду в режиме видеосвязи, были рассмотрены дополнительные меры по противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов. В основном эти нарушения связаны с коррупцией, говорил Патрушев. Чаще всего нарушения фиксируют при реализации шести нацпроектов: "Жилье и городская среда", "Безопасные дороги", "Демография", "Образование", "Культура" и "Здравоохранение", сказал секретарь Совбеза.
В связи с этим на совещании подчеркивалась важность повышения координации действий  правоохранительных, контрольно-надзорных органов, органов власти субъектов Федерации и местного самоуправления. Был сделан акцент на необходимости более жесткого контроля за использованием бюджетных средств,  недопущения хищений при реализации национальных проектов.
Особое внимание уделено правонарушениям, связанным не только с коррупционными проявлениями, но и несоблюдением порядка организации государственных закупок, оплатой фактически невыполненных или некачественных работ и поставок продукции, фальсификацией отчетных показателей.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Владимир ПутинНиколай ПатрушевБезопасностьОбщество
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