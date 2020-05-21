Путину доложат об итогах совещания по безопасности в Приволжье

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Результаты совещания по актуальным вопросам национальной безопасности в Приволжье, на котором речь в числе прочего шла о пресечении правонарушений при выполнении национальных проектов, будут доложены президенту России, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев совместно с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым доложит президенту страны Владимиру Путину результаты проведенного совещания", - говорится в сообщении.

На совещании, прошедшем в среду в режиме видеосвязи, были рассмотрены дополнительные меры по противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов. В основном эти нарушения связаны с коррупцией, говорил Патрушев. Чаще всего нарушения фиксируют при реализации шести нацпроектов: "Жилье и городская среда", "Безопасные дороги", "Демография", "Образование", "Культура" и "Здравоохранение", сказал секретарь Совбеза.

В связи с этим на совещании подчеркивалась важность повышения координации действий правоохранительных, контрольно-надзорных органов, органов власти субъектов Федерации и местного самоуправления. Был сделан акцент на необходимости более жесткого контроля за использованием бюджетных средств, недопущения хищений при реализации национальных проектов.