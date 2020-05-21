Онлайн-конференция профессора-инфекциониста Николая Малышева о COVID–19

Появится ли коллективный иммунитет к COVID–19? Будет ли второй, а возможно, и третий подъем уровня заболеваемости? Снижение количества зараженных означает, что вирус уходит или ослабевает? Когда ожидать вакцину?



Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.