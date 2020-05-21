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Онлайн-конференция профессора-инфекциониста Николая Малышева о COVID–19
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РИА Новости

Онлайн-конференция профессора-инфекциониста Николая Малышева о COVID–19

13:26 21.05.2020 (обновлено: 18:38 21.05.2020)
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27 мая в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию профессора, доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая МАЛЫШЕВА, посвященную проблемам, связанным с пандемией коронавируса.
Задать вопрос
Появится ли коллективный иммунитет к COVID–19? Будет ли второй, а возможно, и третий подъем уровня заболеваемости? Снижение количества зараженных означает, что вирус уходит или ослабевает? Когда ожидать вакцину?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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