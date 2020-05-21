В Тюмени выявили коронавирус у 16 вахтовиков, прибывших из Ямала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Анализы на коронавирус показали положительный результат у 16 вахтовых рабочих, которые вернулись в Тюменскую область из Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Юлия Распопова.
"На территорию Тюмени через аэропорт Рощино прибыла группа вахтовиков, которые осуществляли бурение скважин на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с целью дальнейшего прохождения обсервации. По прибытии вахтовики были размещены в гостинице "Лайнер", которая находится недалеко от аэропорта Рощино. Двадцатого мая медико-санитарной частью "Нефтяник" у всех были отобраны пробы для исследования на новую коронавирусную инфекцию… Сегодня утром получено 16 положительных результатов", - сказала Распопова.
Она добавила, что очаг инфекции локализован, все проживающие в гостинице осматриваются врачом-инфекционистом, у них повторно забран биоматериал для исследований, в том числе у работников гостиницы.
По последним данным, в Тюменской области зафиксированы 1278 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, их них 11 – за последние сутки. В общей сложности выздоровели 570 человек, семеро скончались.
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