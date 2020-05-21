В Армении рассказали о борьбе с коронавирусом

По его словам, Минздрав пытается избежать ситуации, при которой для лечения больных с коронавирусом потребуется привлечь всю систему здравоохранения с учетом угрозы распространения внутрибольничной инфекции.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на четверг, выявлены 5606 случаев заражения, излечился 2581 пациент, 70 человек скончались.