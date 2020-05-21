В Армении рассказали о борьбе с коронавирусом

ЕРЕВАН, 21 мая – РИА Новости. Минздрав Армении подготовил 203 реанимационные койки для пациентов с коронавирусом, из них занята 131, сообщил на брифинге в четверг министр здравоохранения страны Арсен Торосян.
"Специально для пациентов с коронавирусом в Армении подготовлены 203 реанимационные койки, среди них есть и специфические, например, для беременных, детей. В данный момент занята 131 реанимационная койка, свободны – 72. То есть, резервы не такие и большие", - отметил Торосян.
По его словам, Минздрав пытается избежать ситуации, при которой для лечения больных с коронавирусом потребуется привлечь всю систему здравоохранения с учетом угрозы распространения внутрибольничной инфекции.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на четверг, выявлены 5606 случаев заражения, излечился 2581 пациент, 70 человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.