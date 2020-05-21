Медведев: программа поддержки бизнеса во время пандемии будет расширяться

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Программа поддержки бизнеса в России во время пандемии будет расширяться, но кризис пока продолжается, заявил в четверг зампредседателя Совбеза РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
Медведев отметил, что сейчас страны находятся на стадии выживания - как экономики, так и в прямом смысле этого слова, поскольку медицинские системы работают на износ.
"Для нас очень важно… поддержать всех, особенно малый и средний бизнес, который в значительной степени пострадал. Особенно тот бизнес, который был связан с оказанием реальных услуг населению, имею в виду рестораны, гостиницы, другие места, где оказывались услуги. У нас тоже есть программа, мы ее обязательно продолжим и, очевидно, будем расширять", - сказал Медведев на онлайн-конференции Startup Village.
При этом в ответ на вопрос, какие уроки можно вынести из пандемии коронавируса, он отметил, что на эту тему будет написана не одна докторская диссертация. "Пока нет смысла подводить итоги, поскольку кризис продолжается, к сожалению", - сказал Медведев.
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