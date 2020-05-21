Медведев: программа поддержки бизнеса во время пандемии будет расширяться

"Для нас очень важно… поддержать всех, особенно малый и средний бизнес, который в значительной степени пострадал. Особенно тот бизнес, который был связан с оказанием реальных услуг населению, имею в виду рестораны, гостиницы, другие места, где оказывались услуги. У нас тоже есть программа, мы ее обязательно продолжим и, очевидно, будем расширять", - сказал Медведев на онлайн-конференции Startup Village.