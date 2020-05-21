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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T13:50
https://ria.ru/20200521/1571779948.html
Медведев: программа поддержки бизнеса во время пандемии будет расширяться
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569868227_0:0:2970:1671_1036x0_80_0_0_7dca9ebb1a0a2d38048bed8217189ccb.jpg
РИА Новости

Медведев: программа поддержки бизнеса во время пандемии будет расширяться

13:23 21.05.2020 (обновлено: 13:50 21.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев
 Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Программа поддержки бизнеса в России во время пандемии будет расширяться, но кризис пока продолжается, заявил в четверг зампредседателя Совбеза РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
Медведев отметил, что сейчас страны находятся на стадии выживания - как экономики, так и в прямом смысле этого слова, поскольку медицинские системы работают на износ.
"Для нас очень важно… поддержать всех, особенно малый и средний бизнес, который в значительной степени пострадал. Особенно тот бизнес, который был связан с оказанием реальных услуг населению, имею в виду рестораны, гостиницы, другие места, где оказывались услуги. У нас тоже есть программа, мы ее обязательно продолжим и, очевидно, будем расширять", - сказал Медведев на онлайн-конференции Startup Village.
При этом в ответ на вопрос, какие уроки можно вынести из пандемии коронавируса, он отметил, что на эту тему будет написана не одна докторская диссертация. "Пока нет смысла подводить итоги, поскольку кризис продолжается, к сожалению", - сказал Медведев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий МедведевЭкономика
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