Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T13:22
https://ria.ru/20200521/1571779797.html
В Узбекистане музеи и галереи откроют 22 мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/156098/88/1560988826_0:295:2732:1832_1036x0_80_0_0_2ef20b73a1a3d7c7ac0f2a4bb486eaec.jpg
РИА Новости

В Узбекистане музеи и галереи откроют 22 мая

13:22 21.05.2020
94
© Depositphotos / weissdergeierТашкент
Ташкент
© Depositphotos / weissdergeier
Ташкент. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 21 мая - РИА Новости. Музеи, галереи и места для прогулок с 22 мая открываются в Ташкенте и других регионах Узбекистана, входящих в "желтую" и "зеленую" карантинные зоны распространения коронавируса COVID-19, сообщает в четверг оперштаб при кабмине страны.
Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина. С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"Для удобства населения с 22 мая этого года в категориях "желтый" и "зеленый" открываются музеи, художественные галереи, открытые прогулочные зоны", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Данное решение утверждено республиканской спецкомиссией по борьбе с коронавирусом.
По данным оперштаба, детские площадки и пункты общественного питания в указанных объектах пока останутся закрытыми. На входе в указанные места у всех посетителей будет проверяться температура, они также должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию в два метра. Также запрещено групповое посещение.
С 15 мая в "желтых" и "зеленых" зонах в Узбекистане возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное сообщение между Ташкентом и регионами страны. В категорию "желтых" зон, помимо столицы Узбекистана, входит Хорезмская область. "Зелеными" зонами объявлены четыре региона - Джизакская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская и Ферганская области.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек. В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 2950, 13 пациентов скончались, 2372 выздоровели, 565 находятся на лечении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗТашкентУзбекистанВ мире
Рекомендуем
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Ученые: США могли предотвратить более 50 тысяч смертей от COVID-19
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Эксперты оценили вероятность продления США договора СНВ-3
Молодой человек на велосипеде у информационных табло с курсом валют на Тверской улице в Москве
Пришел в форму: что будет летом с курсом рубля
Пассажирский самолет в небе
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов
Продавец на рынке в Ухане, КНР
В Ухане запретили употребление мяса диких животных и охоту на них
Отдыхающие на пляже полуострова Халкидики в Греции
Стало известно, когда Греция начнет принимать иностранных туристов
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян
Новый президент Карабаха Арутюнян вступил в должность
Руины города Вязьмы после боев за освобождение от немецко-фашистских захватчиков
Зверства нацистов на Смоленщине: отрезали уши и давили танками
Мэр города Тантара в Перу Хайме Роналдо Урбина Торрес притворился мертвым
В Перу мэр притворился мертвым, чтобы не попасться за нарушение карантина
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Роспотребнадзор назвал ограничения для поездок детей в летние лагеря
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
TikTok блогера Jason Derulo
Блогер сточил передние зубы, когда ел кукурузу с помощью дрели
Мария Крохалева
"У них хорошие связи": чей Lexus насмерть сбил девушку в Перми
Автомобиль Isuzu D-Max
Isuzu отзывает в России 583 пикапа D-Max
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:54В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп сообщил о выходе США из Договора по открытому небу из-за России
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
Лента новостейМолния