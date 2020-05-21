В Узбекистане музеи и галереи откроют 22 мая

ТАШКЕНТ, 21 мая - РИА Новости. Музеи, галереи и места для прогулок с 22 мая открываются в Музеи, галереи и места для прогулок с 22 мая открываются в Ташкенте и других регионах Узбекистана, входящих в "желтую" и "зеленую" карантинные зоны распространения коронавируса COVID-19 , сообщает в четверг оперштаб при кабмине страны.

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина. С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.

"Для удобства населения с 22 мая этого года в категориях "желтый" и "зеленый" открываются музеи, художественные галереи, открытые прогулочные зоны", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Данное решение утверждено республиканской спецкомиссией по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, детские площадки и пункты общественного питания в указанных объектах пока останутся закрытыми. На входе в указанные места у всех посетителей будет проверяться температура, они также должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию в два метра. Также запрещено групповое посещение.

С 15 мая в "желтых" и "зеленых" зонах в Узбекистане возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное сообщение между Ташкентом и регионами страны. В категорию "желтых" зон, помимо столицы Узбекистана, входит Хорезмская область. "Зелеными" зонами объявлены четыре региона - Джизакская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская и Ферганская области.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек. В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 2950, 13 пациентов скончались, 2372 выздоровели, 565 находятся на лечении.