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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-05-21T13:20
https://ria.ru/20200521/1571779683.html
В Москве началась реконструкция газопровода "Кутузовский"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156348/11/1563481134_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f8fb0cef377fa5a5537425bb51b9dd29.jpg
РИА Новости

В Москве началась реконструкция газопровода "Кутузовский"

13:20 21.05.2020
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© "Мосгаз"Реконструкция газопровода в Москве
Реконструкция газопровода в Москве
© "Мосгаз"
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Специалисты газового хозяйства приступили к проведению реконструкции газопровода-дюкера "Кутузовский" в Москве, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Работы по перекладке дюкера "Кутузовский", проходящего по дну Москвы-реки, будут выполняться закрытым способом с применением технологии микротоннелирования. Из-за особенностей рельефа местности специалистам предстоит построить два тоннеля длиной 217 и 44 метра соответственно", - цитируют в пресс-службе заммэра.
Отмечается, что главная цель обновления газопровода - обеспечение надежности и безопасности газоснабжения столицы.
"Сейчас газопровод фактически находится на дне реки, а при помощи новейших технологий будет перемещен под дно в специальный футляр. Благодаря этому газопровод прослужит не менее 40 лет, также существенно сократятся затраты на его эксплуатацию", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
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Подчеркивается, что во время проведения реконструкции потребителей не будут отключать от газоснабжения. "Работы пройдут в максимально сжатые сроки и не помешают горожанам, так как будут проводиться на достаточном расстоянии от жилых домов, уровень шума не превысит нормативные показатели", - заверил Бирюков.
Сообщается, что на обновленном газопроводе появятся автоматизированные запорные устройства, которые позволят при возникновении нештатной ситуации перекрыть подачу газа на проблемных участках менее чем за две минуты.
"В настоящее время в Москве реализуется масштабная программа по модернизации 13 газопроводов-дюкеров, построенных в 1939-1965 годах. Уже завершены работы по реконструкции газопроводов "Автозаводский", "Даниловский", "Химкинский", близки к окончанию на "Тушинском", - добавил заммэра.
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Дюкер "Кутузовский" был построен в 1948 году. Он входит в единую многоуровневую систему газоснабжения Москвы, благодаря закольцованности которой обеспечивается бесперебойная подача газа потребителям. "Кутузовский" обеспечивает газом ТЭС "Международная", стратегические промышленные предприятия, общегородские газораспределительные пункты, которые в том числе подают газ в многоквартирные дома западной части Пресненского района, южной части Хорошевского района и юго-восточной части района Хорошево-Мневники.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковОбщество
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