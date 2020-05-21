Мосгорсуд отказался отпускать участников "Нового величия" на свободу

Дело рассматривается в Люблинском суде Москвы, но уже несколько месяцев заседаний не было: начало прений сторон неоднократно переносили из-за болезни судьи и пандемии COVID-19.

Мосгорсуд в начале октября прошлого года отменил приговор одному из фигурантов дела Павлу Ребровскому, изначально заключившему со следствием сделку, но позже отказавшемуся от показаний. Его дело рассматривается повторно в Люблинском суде. Кроме того, в марте прошлого года был приговорен к двум годам условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.