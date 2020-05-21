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2020-05-21T13:20
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Мосгорсуд отказался отпускать участников "Нового величия" на свободу
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РИА Новости

Мосгорсуд отказался отпускать участников "Нового величия" на свободу

13:20 21.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОбвиняемый по делу "Нового величия" Дмитрий Полетаев в Люблинском суде Москвы. 27 мая 2019
Обвиняемый по делу Нового величия Дмитрий Полетаев в Люблинском суде Москвы. 27 мая 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до конца лета меры пресечения участникам организации "Новое величие", четверо из которых находятся в СИЗО, еще трое - под домашним арестом, сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционная коллегия признала решение Люблинского суда Москвы о продлении меры пресечения законным", - сказали в суде.
Таким образом, суд отклонил апелляционные жалобы защиты. Адвокаты предлагали освободить всех фигурантов, ограничившись "запретом определенных действий" (один из видов меры пресечения).
Фигурантов этого громкого дела обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.
Дело рассматривается в Люблинском суде Москвы, но уже несколько месяцев заседаний не было: начало прений сторон неоднократно переносили из-за болезни судьи и пандемии COVID-19.
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В рамках уголовного дела арестованы Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, отправлены под домашний арест Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин. Еще один фигурант дела Сергей Гаврилов, находившийся под домашним арестом, смог бежать из России.
Мосгорсуд в начале октября прошлого года отменил приговор одному из фигурантов дела Павлу Ребровскому, изначально заключившему со следствием сделку, но позже отказавшемуся от показаний. Его дело рассматривается повторно в Люблинском суде. Кроме того, в марте прошлого года был приговорен к двум годам условно признавший вину участник организации Рустам Рустамов.
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Дмитрий ПолетаевНовое величиеМария ДубовикАнна ПавликоваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московский городской судСергей ГавриловМоскваПроисшествия
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