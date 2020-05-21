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2020-05-21T13:16
https://ria.ru/20200521/1571779520.html
Юрист объяснила, когда нужно вводить ответственность за "серые" зарплаты
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РИА Новости

Юрист объяснила, когда нужно вводить ответственность за "серые" зарплаты

13:16 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты
Банкноты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вводить уголовную ответственность за выплату "серых" зарплат стоит только после создания предпосылок для выхода бизнеса из тени, и даже этом случае целесообразно в случае первого нарушения применять административные наказания, заявила РИА Новости руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева.
Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату вне зависимости от суммы выплат, свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики. В настоящее время это наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники, которым выплачивается "серая" зарплата в размере 100 тысяч рублей и выше, пояснил Артамонов.
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"Вводить уголовную ответственность именно за выплату "серых" зарплат стоит все же после создания всех предпосылок для обеления бизнеса, что включает в себя и новые требования, прорабатываемые в рамках "регуляторной гильотины", по аналогии с амнистией капиталов необходимо предусмотреть правовые механизмы и для выхода бизнеса из тени и другие. Тогда одновременно имеет смысл и ужесточать требования, вводя в том числе дополнительные статьи уголовной ответственности", - считает Авдеева.
По ее мнению, предложение привлекать к уголовной ответственности "вне зависимости от сумм выплат" нельзя считать целесообразным, так как это не будет учитывать малозначительность деяния. "Статьями, предусматривающими уголовную ответственность в сфере экономики, предполагается наступление такой ответственности при достижения определенного порога крупности или значительности. Поэтому в данном случае, если криминализировать деяние целесообразно все же идти через привлечение к административной ответственности в случае первичного нарушения", - считает она.
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При этом уголовная ответственность должна наступать с достижением определенного порога, который должен быть не только в абсолютных величинах, но и учитывать соотношение "серой" зарплаты к общему показателю выплаченной зарплаты с уплатой всех налогов и иных обязательных отчислений, уверена юрист.
"Сама по себе проблема "серых" зарплат действительно существует, причиняя ущерб не только бюджету государства, но и снижая защищенность самих сотрудников. Поэтому этот вопрос прорабатывать необходимо", - заключила она.
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Деловая РоссияАнатолий АртамоновЭкономика
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