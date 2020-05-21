В Екатеринбурге несколько медиков заразились коронавирусом

"Несколько человек из Центральной городской клинической больницы №6 получили положительные результаты анализа на COVID-19 и были госпитализированы в другие медицинские учреждения Екатеринбурга для лечения. Медики в группе риска. И, несмотря на всю защиту, случаи заражения все же происходят. Тем более, что 6-я больница сейчас работает как инфекционный госпиталь", - сказали в пресс-службе.