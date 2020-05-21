В Екатеринбурге несколько медиков заразились коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Несколько медиков из больницы №6 в Екатеринбурге заразились коронавирусом, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе горздрава.
"Несколько человек из Центральной городской клинической больницы №6 получили положительные результаты анализа на COVID-19 и были госпитализированы в другие медицинские учреждения Екатеринбурга для лечения. Медики в группе риска. И, несмотря на всю защиту, случаи заражения все же происходят. Тем более, что 6-я больница сейчас работает как инфекционный госпиталь", - сказали в пресс-службе.
В горздраве также уточнили, что каждую неделю всех сотрудников медучреждений тестируют на COVID-19. Эпидемиологическим расследованием каждого случая и установлением контактов занимается Роспотребнадзор.
На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 3308 случаев новой коронавирусной инфекции. Десять человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.