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2020-05-21T13:10
https://ria.ru/20200521/1571779295.html
Юрист назвал льготы бизнесменам действенной мерой против "серых" зарплат
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РИА Новости

Юрист назвал льготы бизнесменам действенной мерой против "серых" зарплат

13:10 21.05.2020
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© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владельцам бизнеса надо предоставить льготы при получении в аренду муниципальной недвижимости или другую экономическую мотивацию, чтобы избавиться от "серых" зарплат, считает юрист Владимир Постанюк.
Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов ранее предложил привлекать к уголовной ответственности руководителей компаний за "серую" зарплату любого размера, пояснив, что сейчас такое наказание предусмотрено только для "серых" зарплат от 100 тысяч рублей. Свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.
Анатолий Артамонов
12:55
Сенатор разъяснил предложение об уголовном наказании за "серые" зарплаты
"Надо сделать так, чтобы было экономически выгодно платить "белую" зарплату сотрудникам. Например, если у владельца бизнеса большой фонд заработной платы, надо предоставить ему льготы при получении в аренду муниципальной недвижимости, либо при получении кредита, либо сократить процентную ставку по текущему кредиту, чтобы у людей была мотивация платить "белую" зарплату", - сказал Постанюк РИА Новости.
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РоссияАнатолий АртамоновЭкономика
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