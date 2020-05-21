Юрист назвал льготы бизнесменам действенной мерой против "серых" зарплат

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Владельцам бизнеса надо предоставить льготы при получении в аренду муниципальной недвижимости или другую экономическую мотивацию, чтобы избавиться от "серых" зарплат, считает юрист Владимир Постанюк.

"Надо сделать так, чтобы было экономически выгодно платить "белую" зарплату сотрудникам. Например, если у владельца бизнеса большой фонд заработной платы, надо предоставить ему льготы при получении в аренду муниципальной недвижимости, либо при получении кредита, либо сократить процентную ставку по текущему кредиту, чтобы у людей была мотивация платить "белую" зарплату", - сказал Постанюк РИА Новости.