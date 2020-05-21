Глава Кубани заявил о новом этапе снятия ограничений

КРАСНОДАР, 21 мая — РИА Новости. Власти Краснодарского края с 23 мая снимут часть ограничений, введенных из-за пандемии Власти Краснодарского края с 23 мая снимут часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса , сообщил губернатор Вениамин Кондратьев

По его словам, с этого дня начнут работать строительные предприятия, парикмахерские и салоны красоты, автосалоны и автомойки, магазины стройматериалов и другие торговые точки площадью до 400 квадратных метров.

"Снимаем ограничение на движение внутри муниципалитетов — зеленые и желтые пропуска будут не нужны <…> Возобновляем работу общественного транспорта и частично — пригородного. Он должен функционировать для доставки людей на работу", — написал Кондратьев в Telegram

При этом карантин в крае продлевается до 6 июня, добавил он. Останутся закрытыми парки, набережные, торговые центры, сохраняется запрет на массовые мероприятия, ограничено движение между муниципалитетами и въезд из других регионов.

Сохраняется и режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, отметил Кондратьев.