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2020-05-21T13:08
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Силовики установили более 1,4 тысячи мин в Донбассе, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики установили более 1,4 тысячи мин в Донбассе, заявили в ДНР

13:07 21.05.2020 (обновлено: 13:08 21.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Эдуард Басурин
Эдуард Басурин
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Эдуард Басурин . Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские силовики установили более 1,4 тысячи противотанковых мин в полях и вблизи дороги на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"По имеющейся у нас информации, боевики из 58 бригады установили 900 противотанковых мин на участке параллельно дороге в населенном пункте Новгородское (под контролем Киева – ред.). Каратели из 54 бригады установили более 500 противотанковых мин на сельскохозяйственных полях в Троицком", - сказал Басурин.
По его словам, таким образом украинские силовики подвергают опасности мирных жителей и наблюдателей ОБСЕ. "Последствия таких преступных действий не заставляют себя долго ждать. Так, вчера в Марьинском районе в ходе выполнения сельскохозяйственных работ на взрывном устройстве, установленном боевиками 28 бригады, подорвался трактор. Водитель получил легкую контузию", - добавил Басурин.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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