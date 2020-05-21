Силовики установили более 1,4 тысячи мин в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Украинские силовики установили более 1,4 тысячи противотанковых мин в полях и вблизи дороги на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"По имеющейся у нас информации, боевики из 58 бригады установили 900 противотанковых мин на участке параллельно дороге в населенном пункте Новгородское (под контролем Киева – ред.). Каратели из 54 бригады установили более 500 противотанковых мин на сельскохозяйственных полях в Троицком", - сказал Басурин.
По его словам, таким образом украинские силовики подвергают опасности мирных жителей и наблюдателей ОБСЕ. "Последствия таких преступных действий не заставляют себя долго ждать. Так, вчера в Марьинском районе в ходе выполнения сельскохозяйственных работ на взрывном устройстве, установленном боевиками 28 бригады, подорвался трактор. Водитель получил легкую контузию", - добавил Басурин.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения