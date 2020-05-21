Силовики установили более 1,4 тысячи мин в Донбассе, заявили в ДНР

"По имеющейся у нас информации, боевики из 58 бригады установили 900 противотанковых мин на участке параллельно дороге в населенном пункте Новгородское (под контролем Киева – ред.). Каратели из 54 бригады установили более 500 противотанковых мин на сельскохозяйственных полях в Троицком", - сказал Басурин.