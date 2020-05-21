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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T14:58
https://ria.ru/20200521/1571779115.html
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569413863_0:159:3078:1890_1036x0_80_0_0_d0047eee0016f5e93b57224256c3ccfc.jpg
РИА Новости

В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса

13:06 21.05.2020 (обновлено: 14:58 21.05.2020)
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© РИА Новости / Артур ЛебедевЗакрытый проход к морской набережной в Сочи
Закрытый проход к морской набережной в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Закрытый проход к морской набережной в Сочи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 мая — РИА Новости. Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Это решение принято единогласно. С учетом эпидобстановки в крае, мнения главы Роспотребнадзора региона, врачей, министра здравоохранения, глав муниципалитетов", — написал он в Telegram.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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Губернатор отметил, что движение между муниципалитетами по-прежнему возможно только по красным пропускам. Въезд в край из других регионов ограничен (за исключением транзита), продолжают работать обсерваторы. Сохраняется запрет на массовые, спортивные и детские мероприятия, парки, набережные, пляжи и торговые центры остаются закрытыми. Жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции.
При этом с 23 мая вводятся некоторые послабления: открываются строительные предприятия, парикмахерские и салоны красоты, автосалоны и автомойки, магазины стройматериалов и другие торговые точки площадью до 400 квадратных метров. Будут сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов, возобновится работа общественного транспорта и частично — пригородного.
По последним данным, всего на Кубани выявили 2974 случая заражения коронавирусом, 26 человек умерли, 1644 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Этапы снятия ограничений в российских регионах
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Распространение нового коронавирусаВениамин КондратьевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Краснодарский крайОбщество
Популярные комментарии
Все ребята , ошейник одет и не кто его снимать не собирается, только чуть позже застегнут поводок. Не ужели вы не понимаете что происходит. В 90 - стых у них не вышло , теперь они это делают скорыми темпами , расчленяют РОССИЮ по кусочкам. Скоро по бывшим регионам будем ездим строго получая визу.
21 мая, 15:42
Сергей Селютин
2030423
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