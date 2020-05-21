В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса

КРАСНОДАР, 21 мая — РИА Новости. Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Это решение принято единогласно. С учетом эпидобстановки в крае, мнения главы Роспотребнадзора региона, врачей, министра здравоохранения, глав муниципалитетов", — написал он в Telegram.
Губернатор отметил, что движение между муниципалитетами по-прежнему возможно только по красным пропускам. Въезд в край из других регионов ограничен (за исключением транзита), продолжают работать обсерваторы. Сохраняется запрет на массовые, спортивные и детские мероприятия, парки, набережные, пляжи и торговые центры остаются закрытыми. Жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции.
При этом с 23 мая вводятся некоторые послабления: открываются строительные предприятия, парикмахерские и салоны красоты, автосалоны и автомойки, магазины стройматериалов и другие торговые точки площадью до 400 квадратных метров. Будут сняты ограничения на движение внутри муниципалитетов, возобновится работа общественного транспорта и частично — пригородного.
По последним данным, всего на Кубани выявили 2974 случая заражения коронавирусом, 26 человек умерли, 1644 выздоровели.
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