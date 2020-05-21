В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса

Губернатор отметил, что движение между муниципалитетами по-прежнему возможно только по красным пропускам. Въезд в край из других регионов ограничен (за исключением транзита), продолжают работать обсерваторы. Сохраняется запрет на массовые, спортивные и детские мероприятия, парки, набережные, пляжи и торговые центры остаются закрытыми. Жители старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции.