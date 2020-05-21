В Воронеже выявили коронавирус у заместителя мэра

ВОРОНЕЖ, 21 мая - РИА Новости. Заместитель главы администрации Заместитель главы администрации Воронежа Людмила Бородина стала, по предварительным данным, положительный тест на коронавиурсную инфекцию, сообщает в четверг мэрия в своем канале WhatsApp.

Ранее коронавирусная инфекция была предварительно подтверждена у руководителя городского управления физической культуры и спорта Александра Бахтина.

"Заместитель главы Воронежа Людмила Бородина также сдавала тест на коронавирусную инфекцию, потому что полностью исключить контакты между служащими взаимодействующих или располагающихся в соседних помещениях структурных подразделениях не представляется возможным... По телефону информация о том, что диагноз предварительно подтвержден, поступила", - говорится в сообщении.

В мэрии отмечают, что Бородина находится дома на самоизоляции, так как "входит в контактный круг по ранее выявленному заболеванию". Чиновница, ожидающая окончательных результатов исследования, "в настоящее время чувствует себя хорошо, симптомов не имеет".

Воронежской области коронавирус на данный момент подтвержден у 1307 человек. Умерли 16 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 758 человек.