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Мурманская область получит средства на строительство полевого госпиталя
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РИА Новости

Мурманская область получит средства на строительство полевого госпиталя

13:03 21.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство выделит Мурманской области 970 миллионов рублей на строительство полевого госпиталя МЧС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента мы выделим Мурманской области 970 миллионов рублей на строительство и оснащение полевого госпиталя МЧС. Как вы знаете, в регионе сложилась непростая ситуация, очень много людей заболело коронавирусной инфекцией и нуждается в оперативной качественной медицинской помощи", - сказал он на заседании правительства.
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Михаил МишустинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Мурманская областьПолитика
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