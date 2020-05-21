Мурманская область получит средства на строительство полевого госпиталя

"По поручению президента мы выделим Мурманской области 970 миллионов рублей на строительство и оснащение полевого госпиталя МЧС. Как вы знаете, в регионе сложилась непростая ситуация, очень много людей заболело коронавирусной инфекцией и нуждается в оперативной качественной медицинской помощи", - сказал он на заседании правительства.