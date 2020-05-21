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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T13:02
https://ria.ru/20200521/1571778909.html
В Ингушетии число излечившихся от коронавируса достигло 675
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В Ингушетии число излечившихся от коронавируса достигло 675

13:02 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 21 мая - РИА Новости. Более 40% выявленных заболевших коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, за сутки в республике поправились 29 человек, выявлено 43 новых случая COVID-19, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1605 случаев заболевания коронавирусом, скончались 36 человек, в том числе муфтий республики.
"По состоянию на 21 мая выявлено 1648 (+43) проб, положительных на COVID-2019. Выздоровело 675 человек", - говорится в сообщении.
По информации штаба, всего в регионе госпитализировано 562 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 304, 43 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 10 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 3812 человек, остается под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 658 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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