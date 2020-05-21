В Ингушетии число излечившихся от коронавируса достигло 675

НАЛЬЧИК, 21 мая - РИА Новости. Более 40% выявленных заболевших Более 40% выявленных заболевших коронавирусом Ингушетии уже выздоровели, за сутки в республике поправились 29 человек, выявлено 43 новых случая COVID-19, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1605 случаев заболевания коронавирусом, скончались 36 человек, в том числе муфтий республики.

"По состоянию на 21 мая выявлено 1648 (+43) проб, положительных на COVID-2019. Выздоровело 675 человек", - говорится в сообщении.

По информации штаба, всего в регионе госпитализировано 562 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 304, 43 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 10 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 3812 человек, остается под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 658 человек.