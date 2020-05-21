Медведев заявил о радикальном изменении мира из-за пандемии

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев убежден, что пандемия коронавируса изменила мир радикально и скорей всего навсегда, поэтому государства и бизнес должны сформировать новую модель поведения.

"Очевидно, что мир изменился, изменился радикально и, скорее всего, изменился навсегда", - сказал Медведев на онлайн-конференции Startup Village.

По его словам, ситуация, в которой сегодня оказался мир, является уникальной, экономические потери от пандемии будет восполнить очень сложно, и даже тех мер поддержки, которые оказываются бизнесу сейчас, недостаточно.

"К сожалению, процесс развития пандемии и экономического кризиса продолжаются, общий объем утрат мы до конца не понимаем, поэтому эти механизмы нам придётся менять", - отметил Медведев.

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Он подчеркнула, что всем государствам и всем компаниям придется предпринять еще огромное количество усилий для того, чтобы сформировать эту новую модель поведения." Какой она будет окончательно - мы тоже до конца не понимаем", - добавил он.

Неизбежна в новых условиях и трансформация трудовых отношений, считает Медведев.

"Мы всё находится в самом начале этого пути, путь этот исключительно трудный, но это не значит, что мы должны поднять руки и позволить пандемии растерзать человечество. Мы, я уверен, сможем противостоять ей исключительно эффективным образом", - заявил Медведев.