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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T16:08
https://ria.ru/20200521/1571778811.html
Медведев заявил о радикальном изменении мира из-за пандемии
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РИА Новости

Медведев заявил о радикальном изменении мира из-за пандемии

13:01 21.05.2020 (обновлено: 16:08 21.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев убежден, что пандемия коронавируса изменила мир радикально и скорей всего навсегда, поэтому государства и бизнес должны сформировать новую модель поведения.

"Очевидно, что мир изменился, изменился радикально и, скорее всего, изменился навсегда", - сказал Медведев на онлайн-конференции Startup Village.

По его словам, ситуация, в которой сегодня оказался мир, является уникальной, экономические потери от пандемии будет восполнить очень сложно, и даже тех мер поддержки, которые оказываются бизнесу сейчас, недостаточно.
"К сожалению, процесс развития пандемии и экономического кризиса продолжаются, общий объем утрат мы до конца не понимаем, поэтому эти механизмы нам придётся менять", - отметил Медведев.
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Он подчеркнула, что всем государствам и всем компаниям придется предпринять еще огромное количество усилий для того, чтобы сформировать эту новую модель поведения." Какой она будет окончательно - мы тоже до конца не понимаем", - добавил он.
Неизбежна в новых условиях и трансформация трудовых отношений, считает Медведев.
"Мы всё находится в самом начале этого пути, путь этот исключительно трудный, но это не значит, что мы должны поднять руки и позволить пандемии растерзать человечество. Мы, я уверен, сможем противостоять ей исключительно эффективным образом", - заявил Медведев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МедведевОбщество
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21 мая, 13:22
YSYar S
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