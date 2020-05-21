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Илью Лазарева назначили заместителем руководителя Роспечати
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РИА Новости

Илью Лазарева назначили заместителем руководителя Роспечати

13:00 21.05.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаНачальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Илья Лазарев
Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Илья Лазарев
© РИА Новости / Нина Зотина
Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Илья Лазарев. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Илья Лазарев назначен заместителем руководителя Роспечати, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
"Назначить Лазарева Илью Олеговича заместителем руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям", - говорится в распоряжении правительства РФ.
Ранее, как указано на официальном сайте Роспечати, Лазарев занимал должность начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. С 2014 года — директор телевизионной школы "Академия ТВ" при Московском технологическом университете. С 2012 по 2014 год работал в холдинге "РИА Новости".
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Илья ЛазаревРоссияФедеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)Общество
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