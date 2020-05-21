Илью Лазарева назначили заместителем руководителя Роспечати

Ранее, как указано на официальном сайте Роспечати, Лазарев занимал должность начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. С 2014 года — директор телевизионной школы "Академия ТВ" при Московском технологическом университете. С 2012 по 2014 год работал в холдинге "РИА Новости".