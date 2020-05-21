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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T12:59
https://ria.ru/20200521/1571778613.html
В Иране около десяти тысяч медработников заразились коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568317126_0:246:3071:1973_1036x0_80_0_0_8f034d717bdf10e18aeb4b925d26ea17.jpg
РИА Новости

В Иране около десяти тысяч медработников заразились коронавирусом

12:59 21.05.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziРаспыление дезинфицирующего средства в Тегеране, Иран
Распыление дезинфицирующего средства в Тегеране, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Распыление дезинфицирующего средства в Тегеране, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 мая – РИА Новости. Порядка 10 тысяч сотрудников системы здравоохранения заразились коронавирусом в Иране, некоторые скончались, сообщил в четверг заместитель министра здравоохранения страны Касем Джан Бабаи.
"Риски заражения коронавирусом среди сотрудников медицинской сферы были весьма высоки, однако они не дали слабину, борясь с этой болезнью. Однако порядка 10 тысяч медработников заразились коронавирусом, некоторые скончались", - говорится в заявлении чиновника, опубликованном на сайте минздрава.
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Он не озвучил статистику по смертности среди медиков, как и не сказал, в течение какого времени медперсонал заразился и сколько человек выздоровели. Тем не менее, власти Ирана ведут отсчет заболеваемости коронавирусом с 19 февраля.
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