В Иране около десяти тысяч медработников заразились коронавирусом

"Риски заражения коронавирусом среди сотрудников медицинской сферы были весьма высоки, однако они не дали слабину, борясь с этой болезнью. Однако порядка 10 тысяч медработников заразились коронавирусом, некоторые скончались", - говорится в заявлении чиновника, опубликованном на сайте минздрава.

Он не озвучил статистику по смертности среди медиков, как и не сказал, в течение какого времени медперсонал заразился и сколько человек выздоровели. Тем не менее, власти Ирана ведут отсчет заболеваемости коронавирусом с 19 февраля.