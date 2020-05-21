В Иране около десяти тысяч медработников заразились коронавирусом

ТЕГЕРАН, 21 мая – РИА Новости. Порядка 10 тысяч сотрудников системы здравоохранения заразились коронавирусом в Иране, некоторые скончались, сообщил в четверг заместитель министра здравоохранения страны Касем Джан Бабаи.
"Риски заражения коронавирусом среди сотрудников медицинской сферы были весьма высоки, однако они не дали слабину, борясь с этой болезнью. Однако порядка 10 тысяч медработников заразились коронавирусом, некоторые скончались", - говорится в заявлении чиновника, опубликованном на сайте минздрава.
Он не озвучил статистику по смертности среди медиков, как и не сказал, в течение какого времени медперсонал заразился и сколько человек выздоровели. Тем не менее, власти Ирана ведут отсчет заболеваемости коронавирусом с 19 февраля.
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