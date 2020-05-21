Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T13:29
https://ria.ru/20200521/1571778276.html
Isuzu отзывает в России 583 пикапа D-Max
https://cdn25.img.ria.ru/images/147845/94/1478459491_0:14:2560:1454_1036x0_80_0_0_561efa9a6012759f7e0f36fc65794a95.jpg
РИА Новости

Isuzu отзывает в России 583 пикапа D-Max

13:29 21.05.2020
2902
© Flickr / IwaoАвтомобиль Isuzu D-Max
Автомобиль Isuzu D-Max
© Flickr / Iwao
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Isuzu отзывает в России 583 пикапа D-Max из-за возможного дефекта элемента задней подвески автомобиля, говорится в сообщении Росстандарта.
"Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Isuzu. Программа мероприятий представлена АО "Исузу Рус", являющимся официальным изготовителем Isuzu на российском рынке. Отзыву подлежат 583 автомобиля Isuzu D-Max, реализованных с 2019 по 2020 год", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причиной отзыва пикапов является несоответствие внутреннего диаметра крепежной проушины коренного листа задней рессоры, из-за которого в результате чрезмерных внутренних напряжений в структуре металла происходит разрушение крепежной проушины, что может в итоге привести к самопроизвольному срабатыванию ручного тормоза.
"Уполномоченные представители "Исузу Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах будет произведена замена задней правой/левой рессоры в сборе. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", - поясняет Росстандарт.
Автосалон по продаже автомобилей марки Mercedes-Benz
20 апреля, 11:37
Mercedes отзывает 489 машин в России
202000
Обсудить 1
IsuzuФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Экономика
Рекомендуем
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Эксперты оценили вероятность продления США договора СНВ-3
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Ученые: США могли предотвратить более 50 тысяч смертей от COVID-19
Река Мзымта
В Сочи росгвардейцы спасли тонувшую в реке девушку
Закрытый проход к морской набережной в Сочи
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
TikTok блогера Jason Derulo
Блогер сточил передние зубы, когда ел кукурузу с помощью дрели
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
СМИ сообщили о госпитализации с травмами бывшего мужа Лолиты
Пачка денег
В России предложили массово сажать за серые зарплаты
Бурый медведь
В Ярославской области к людям вышел второй за неделю медведь
Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
ОСК расторгла с подрядчиком контракт на модернизацию "Адмирала Кузнецова"
Автомобили Toyota Camry
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
Здание Государственной думы РФ
Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Россия считает продвижение американской "сделки века" невозможным
Операция по удалению злокачественной опухоли
Депздрав Москвы опроверг закрытие онкологических стационаров
Руины города Вязьмы после боев за освобождение от немецко-фашистских захватчиков
Зверства нацистов на Смоленщине: отрезали уши и давили танками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:46В МИД обвинили США в демонтаже инструментов контроля над вооружениями
20:39Более 27 тысяч москвичей прошли тестирование на антитела COVID-19
20:37Коронавирус выявили у 1474 российских военных
20:33Мишустин подписал документ о критериях выдачи займов по сниженной ставке
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
Лента новостейМолния