Isuzu отзывает в России 583 пикапа D-Max

"Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Isuzu. Программа мероприятий представлена АО "Исузу Рус", являющимся официальным изготовителем Isuzu на российском рынке. Отзыву подлежат 583 автомобиля Isuzu D-Max, реализованных с 2019 по 2020 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной отзыва пикапов является несоответствие внутреннего диаметра крепежной проушины коренного листа задней рессоры, из-за которого в результате чрезмерных внутренних напряжений в структуре металла происходит разрушение крепежной проушины, что может в итоге привести к самопроизвольному срабатыванию ручного тормоза.

"Уполномоченные представители "Исузу Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На транспортных средствах будет произведена замена задней правой/левой рессоры в сборе. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев", - поясняет Росстандарт.