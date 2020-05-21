Госдума приняла закон о едином регистре сведений о россиянах

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Государственная дума приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России.

Там будут указаны актуальные данные о гражданине: ФИО, дата рождения и смерти, пол, семейное положение, гражданство, а также информация, подтверждающая эти сведения.

Данные из регистра будут предоставлять государственным и муниципальным органам, МФЦ, нотариусам, а также самому гражданину или его законному представителю.

Кроме того, после обращения физлица или его представителя эти сведения можно будет изменить.

Защищать регистр от несанкционированного доступа должна будет Федеральная налоговая служба.

Президент определит, какие органы смогут вносить в регистр ранее неучтенные сведения, а правительство, в свою очередь, назначит порядок изменения сведений после обращения гражданина.