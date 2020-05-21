Госдума приняла закон о едином регистре сведений о россиянах

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Государственная дума приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России.
Там будут указаны актуальные данные о гражданине: ФИО, дата рождения и смерти, пол, семейное положение, гражданство, а также информация, подтверждающая эти сведения.
Данные из регистра будут предоставлять государственным и муниципальным органам, МФЦ, нотариусам, а также самому гражданину или его законному представителю.
Кроме того, после обращения физлица или его представителя эти сведения можно будет изменить.
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Защищать регистр от несанкционированного доступа должна будет Федеральная налоговая служба.
Президент определит, какие органы смогут вносить в регистр ранее неучтенные сведения, а правительство, в свою очередь, назначит порядок изменения сведений после обращения гражданина.
Согласно закону, использование регистра для государственных и муниципальных органов будет необязательным до 2023 года.