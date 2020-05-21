Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома

"Мы также продолжаем поддерживать отрасли и предприятия, пострадавшие из-за распространения коронавирусной инфекции. По поручению президента выделим 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома, из них 5 миллиардов рублей направим на закупку автомобилей скорой медицинской помощи", - сказал он на заседании правительства.