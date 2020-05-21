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2020-05-21T13:08
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Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома
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РИА Новости

Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома

12:52 21.05.2020 (обновлено: 13:08 21.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительства РФ
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительства РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание правительства РФ
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Правительство выделит 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома, 5 миллиардов из них пойдут на закупку машин скорой помощи, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы также продолжаем поддерживать отрасли и предприятия, пострадавшие из-за распространения коронавирусной инфекции. По поручению президента выделим 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома, из них 5 миллиардов рублей направим на закупку автомобилей скорой медицинской помощи", - сказал он на заседании правительства.
Премьер отметил, что средства пойдут также на льготное автокредитование и лизинг, а также на обеспечение опережающих закупок отечественной автомобильной техники для нужд компаний и корпораций с государственным участием.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
12:51
Мишустин: накопленные ресурсы позволят поддержать граждан и бизнес
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Михаил МишустинПравительство РФЭкономика
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