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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T13:19
https://ria.ru/20200521/1571778053.html
Мишустин: деньги медикам за апрель уже должны быть выплачены
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РИА Новости

Мишустин: деньги медикам за апрель уже должны быть выплачены

12:51 21.05.2020 (обновлено: 13:19 21.05.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Координационного совета
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Координационного совета
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Координационного совета
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Доплаты борющимся с коронавирусом медикам за апрель уже должны быть выплачены в полном объеме, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, поручив оперативно отрабатывать все обращения медиков и ежедневно докладывать о ситуации.
"Главное требование - все начисления должны как можно быстрее доходить до конкретных людей... И деньги за апрель уже должны быть выплачены в полном объеме, а в ряде регионов уже начались выплаты за май", - заявил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
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Он также подчеркнул, что Минздрав и Федеральное казначейство должны держать эту ситуацию под жестким контролем и следить, чтобы все медработники и водители скорой помощи получили положенные им выплаты.
"Также прошу совместно с Минкомсвязью проверять и оперативно отрабатывать все обращения, которые приходят по этой теме на портал государственных услуг, и докладывать мне о текущей ситуации ежедневно", - обратился премьер к коллегам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил Мишустин
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