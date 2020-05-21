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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T12:48
https://ria.ru/20200521/1571777889.html
Эксперты оценили влияние коронавируса на угольную отрасль
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1036x0_80_0_0_e4a30e3871eba619382c6a23689c5015.jpg
РИА Новости

Эксперты оценили влияние коронавируса на угольную отрасль

12:48 21.05.2020
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Угольная отрасль в России, наряду с нефтегазовой, пострадала от ситуации с коронавирусом, однако ее восстановление будет проще, чем нефтяной, говорится в материале Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК), подготовленном для РИА Новости.
Россия занимает пятое место в мире по добыче, и третье – по экспорту угля, отмечает ИРТТЭК.
"Угольная отрасль в России, наряду с нефтегазовой, пострадала от коронакризиса. По данным Федеральной таможенной службы, объем экспорта в денежном выражении в первом квартале 2020 года упал на 37% – до 2,94 миллиарда долларов. В натуральном выражении снижение оказалось не столь заметным, но все же значительным – 16,6%", - говорится в материале.
В то же время, у угольщиков есть преимущество перед нефтяниками, отмечают эксперты ИРТТЭК. "Чтобы остановить добычу, им в большинстве случаев достаточно заглушить двигатели на карьерной технике. Столь же легко добыча может быть восстановлена. Азия, первой принявшая удар эпидемии, первой же и отменяет карантинные меры, возвращаясь к нормальной жизни. А значит, ей требуется энергия", - отмечается в материале.
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Как отмечают эксперты ИРТТЭК, именно экспортная составляющая на сегодняшний момент служит основным драйвером развития отрасли и, несмотря на протесты экологов, уголь остается основным источником энергии в мире. По мнению доцента кафедры мировых сырьевых рынков Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александра Сарычева, в среднесрочной перспективе для российских компаний критически важно иметь возможность реализации угля в Восточном направлении.
Главным фактором, ограничивающим поставки на Восток, сегодня служит высокая доля затрат на перевозку в конечной цене и недостаточная пропускная способность железнодорожных путей, отметил эксперт ГКЗ Алексей Жура. "Для сохранения конкурентоспособности продукции угольной отрасли на экспортных рынках необходима более активная регуляция железнодорожных тарифов и финансирование проектов по расширению транспортных артерий на Востоке", – считает он.
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"Перспективы для продолжения поставок угля и в Европу, и особенно в Азию на ближайшие десятилетия есть, но конкуренция с газом будет жесточайшая. В угольной сфере нет своего ОПЕК или ФСЭГ, чтобы хоть как-то влиять на цены путем координации деятельности поставщиков", - считает эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович. Экспорт угля должен быть скоординирован с развитием транспортной инфраструктуры для достижения эффекта экономического мультипликатора, подчеркивает он. "Но на долгосрочную перспективу уголь будет находится под очень сильным давлением газа и ВИЭ, поэтому сокращение добычи угля в мире и в РФ в частности уже в среднесрочной перспективе очень вероятно", - отметил Митрахович.
По мнению экспертов, использовать конкурентные преимущества в российской угольной промышленности нужно незамедлительно. Кроме строительства железных дорог, это может быть освоение новых месторождений в восточной части России, а также большое значение приобретает качество добываемого угля, отмечают они.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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