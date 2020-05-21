Муфтий: с пониманием воспринял просьбу остаться на Ураза-байрам дома

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Артем Буденный. Просьбу президента РФ Владимира Путина отпраздновать Ураза-байрам дома в Духовном собрании мусульман России (ДСМР) восприняли с пониманием, ведь ислам предписывает не подвергать людей излишней опасности, заявил в четверг РИА Новости глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.

Президент Путин 18 мая попросил мусульман прислушаться к призывам муфтиев и отметить праздник Ураза-байрам дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться в этот день большими компаниями.

"Воспринял (просьбу президента – ред.) с пониманием. Ислам предписывает соблюдать санитарные нормы и не подвергать людей излишней опасности", - сказал Крганов.

Он отметил, что власти борются с вирусом разумно: смертность в России низкая, больницы не переполнены. И хотя пандемия начинает отступать, ситуация, по словам муфтия, все еще остается тяжелой. "К сожалению, именно массовые скопления людей быстрей всего способствуют распространению вируса, поэтому мы еще не скоро встретим свои праздники в привычном режиме", - подчеркнул глава ДСМР.

И все же пандемия "не слишком деморализовала верующих", заявил Крганов. "Нашим предкам приходилось встречать более страшные эпидемии и месяцами в осадах сидеть. Надо благодарить Всевышнего, что не послал нам более тяжелое испытание. Так что мы еще с Божьей помощью потерпим и помолимся пока дома. Ведь для молитв нет преград", - подытожил собеседник агентства.