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2020-05-21T12:45
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Юрист оценил идею ввести уголовную ответственность за "серые" зарплаты
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РИА Новости

Юрист оценил идею ввести уголовную ответственность за "серые" зарплаты

12:45 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты
Банкноты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Введение уголовной ответственности за выплату любой суммы в виде "серой" зарплаты является чрезмерным, предпочтительнее крупные штрафы, заявил РИА Новости адвокат, эксперт по правовым вопросам общероссийского движения "Сильная Россия" Янис Юкша.
Глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов ранее предложил привлекать к уголовной ответственности руководителей компаний за "серую" зарплату любого размера, пояснив, что сейчас такое наказание предусмотрено только для "серых" зарплат от 100 тысяч рублей. Свои инициативы сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.
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"Вводить уголовную ответственность и пытаться кого-то наказать в уголовном порядке - чрезмерно. Наказание, конечно, должно применяться, но не столь жесткое", - сказал Юкша.
Юрист предлагает наказывать за использование серых схем штрафами, которые многократно превышают выплаченные незаконным путем суммы.
"Если доказано, что фонд заработной платы, который есть на предприятии, существенно отличается от тех выплат, которые реально производятся работникам, и не соответствуют критериям минимального размера оплаты труда, то в данном случае те денежные средства, которые выплачиваются скрыто, можно было бы умножить в сто или двести раз", - объяснил Юкша.
По его словам, при подобном нарушении эти суммы могли бы быть истребованы в бюджет через постановление суда.
Валерий Фадеев
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