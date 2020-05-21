Юрист оценил идею ввести уголовную ответственность за "серые" зарплаты

"Вводить уголовную ответственность и пытаться кого-то наказать в уголовном порядке - чрезмерно. Наказание, конечно, должно применяться, но не столь жесткое", - сказал Юкша.

"Если доказано, что фонд заработной платы, который есть на предприятии, существенно отличается от тех выплат, которые реально производятся работникам, и не соответствуют критериям минимального размера оплаты труда, то в данном случае те денежные средства, которые выплачиваются скрыто, можно было бы умножить в сто или двести раз", - объяснил Юкша.