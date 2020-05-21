Нацсовет Украины проверит канал "1+1" из-за показа карты страны без Крыма

"Национальный совет на заседании 21 мая принял решение назначить внеплановую проверку ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" (логотип "1+1") по лицензии на многоканальное вещание в сети МХ-1. Телеканал в новостях показал карту Украины без оккупированной Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.