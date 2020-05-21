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2020-05-21T12:44
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Нацсовет Украины проверит канал "1+1" из-за показа карты страны без Крыма
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РИА Новости

Нацсовет Украины проверит канал "1+1" из-за показа карты страны без Крыма

12:44 21.05.2020
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© РИА Новости / Артём КоренюкПульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления
© РИА Новости / Артём Коренюк
Пульт дистанционного управления. Архивное фото
КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу "1+1" из-за показа в новостях карты Украины без Крыма, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
"Национальный совет на заседании 21 мая принял решение назначить внеплановую проверку ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" (логотип "1+1") по лицензии на многоканальное вещание в сети МХ-1. Телеканал в новостях показал карту Украины без оккупированной Автономной Республики Крым", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в выпуске новостей показали карту Украины без Крыма со ссылкой на карту, опубликованную на интернет-странице энергетической европейской биржи Nord Pool Spot.
Как отмечается, по результатам проверки Национальный совет примет законодательно обоснованное решение, проверка канала состоится после завершения карантина.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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