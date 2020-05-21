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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T12:43
https://ria.ru/20200521/1571777526.html
В ГД предложили тестировать на COVID отправляющихся на российские курорты
https://cdn24.img.ria.ru/images/137768/78/1377687877_0:133:1440:942_1036x0_80_0_0_020bd95242c54bf1a50e41bbab91d074.jpg
РИА Новости

В ГД предложили тестировать на COVID отправляющихся на российские курорты

12:43 21.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Кривоносов
Сергей Кривоносов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сергей Кривоносов. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член фракции "Единая Россия" Сергей Кривоносов считает необходимым ввести обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для авиапассажиров, отправляющихся на курорты России, сообщили в пресс-службе депутата.
Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих накануне сообщил, что министерство совместно с Роспотребнадзором прорабатывает для всех отраслей транспорта требования к обеспечению санитарной безопасности, чтобы к тому моменту, когда регионы и другие страны будут открываться для транспортных перевозок, пассажиры могли без труда воспользоваться этой услугой.
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"Кривоносов, комментируя рекомендации Роспотребнадзора по организации работы на воздушном транспорте в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, подчеркнул, что предлагаемые меры - обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования - недостаточны", - отметили в пресс-службе.
По мнению парламентария, необходимо ввести обязательное тестирование на COVID-19 для авиапассажиров, вылетающих в курортные центры Российской Федерации.
Как отметили в пресс-службе, мнение Кривоносова поддержала министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского Края Светлана Балаева. Предлагается также проверять на коронавирус и тех, кто приедет поездом, а осуществлять тестирование - в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей КривоносовЕвгений ДитрихФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФЕдиная РоссияКраснодарский крайПолитика
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