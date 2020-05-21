В ГД предложили тестировать на COVID отправляющихся на российские курорты

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член фракции "Единая Россия" Сергей Кривоносов считает необходимым ввести обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для авиапассажиров, отправляющихся на курорты России, сообщили в пресс-службе депутата.
Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих накануне сообщил, что министерство совместно с Роспотребнадзором прорабатывает для всех отраслей транспорта требования к обеспечению санитарной безопасности, чтобы к тому моменту, когда регионы и другие страны будут открываться для транспортных перевозок, пассажиры могли без труда воспользоваться этой услугой.
"Кривоносов, комментируя рекомендации Роспотребнадзора по организации работы на воздушном транспорте в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, подчеркнул, что предлагаемые меры - обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования - недостаточны", - отметили в пресс-службе.
По мнению парламентария, необходимо ввести обязательное тестирование на COVID-19 для авиапассажиров, вылетающих в курортные центры Российской Федерации.
Как отметили в пресс-службе, мнение Кривоносова поддержала министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского Края Светлана Балаева. Предлагается также проверять на коронавирус и тех, кто приедет поездом, а осуществлять тестирование - в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф