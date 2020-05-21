В ГД предложили тестировать на COVID отправляющихся на российские курорты

"Кривоносов, комментируя рекомендации Роспотребнадзора по организации работы на воздушном транспорте в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, подчеркнул, что предлагаемые меры - обязательный контроль температуры сотрудников и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция оборудования - недостаточны", - отметили в пресс-службе.