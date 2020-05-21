Эксперт оценил идею ввести уголовную ответственность за "серые" зарплаты

"Проблема очень серьезная. Но не каждую серьезную проблему надо решать уголовным кодексом. Это, прежде всего, проблемы экономики, налогов. Тем более, сейчас, во время кризиса экономики, вызванного пандемией. Введение уголовной ответственности за "серые" зарплаты может взорвать и без того напряженную ситуацию", - сказал Жданов.