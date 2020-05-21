Эксперт оценил идею ввести уголовную ответственность за "серые" зарплаты

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Введение в РФ уголовной ответственности за "серые" зарплаты в условиях ограничительных мер по коронавирусу может усугубить экономические проблемы, вызванные пандемией. Такое мнение РИА Новости высказал глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.
Ранее глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов предложил ввести уголовную ответственность за "серую" зарплату, в частности "привлекать руководителей таких компаний к уголовной ответственности, вне зависимости от суммы выплат". В настоящее время это наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники, которым выплачивается "серая" зарплата в размере 100 тысяч рублей и выше.
"Проблема очень серьезная. Но не каждую серьезную проблему надо решать уголовным кодексом. Это, прежде всего, проблемы экономики, налогов. Тем более, сейчас, во время кризиса экономики, вызванного пандемией. Введение уголовной ответственности за "серые" зарплаты может взорвать и без того напряженную ситуацию", - сказал Жданов.