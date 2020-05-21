В Красноярске умер один из заболевших COVID-19 сотрудников "Полюса"

КРАСНОЯРСК, 21 мая – РИА Новости. Один из заболевших коронавирусом сотрудников компании "Полюс Красноярск" на Олимпиадинском ГОК скончался в Красноярской краевой клинической больнице.

"Мы подтверждаем смерть работника компании от COVID-19. Он был оперативно госпитализирован в Северо-Енисейскую больницу, переведён на аппарат ИВЛ и позднее бортом санавиации эвакуирован в краевую клиническую больницу, где врачи 10 дней боролись за его жизнь", - говорится в пресс-службе компании.