В Красноярске умер один из заболевших COVID-19 сотрудников "Полюса"

КРАСНОЯРСК, 21 мая – РИА Новости. Один из заболевших коронавирусом сотрудников компании "Полюс Красноярск" на Олимпиадинском ГОК скончался в Красноярской краевой клинической больнице.
Ранее сообщалось, что более 800 работников компании "Полюс Красноярск" заразились коронавирусом на Олимпиадинском ГОК в Северо-Енисейском районе Красноярского края – крупнейшем золотодобывающем горно-обогатительном комбинате страны.
"Мы подтверждаем смерть работника компании от COVID-19. Он был оперативно госпитализирован в Северо-Енисейскую больницу, переведён на аппарат ИВЛ и позднее бортом санавиации эвакуирован в краевую клиническую больницу, где врачи 10 дней боролись за его жизнь", - говорится в пресс-службе компании.
По ее данным, в настоящий момент госпитализированы 144 работника, трое выздоровели и выписаны.
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