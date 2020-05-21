Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России

"А тут решили в научных целых, взяли две тысячи человек в Калифорнии подряд и посмотреть - сколько, оказалось - 4,5%. В другом месте... опять взяли несколько тысяч человек оттестировали - еще 5%", - пояснил Мясников, уточнив, что на основании такой репрезентативной выборки делается вывод, что 5% населения переболело коронавирусом.