Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Около 7 миллионов человек в России могли переболеть коронавирусом, такой вывод можно сделать на основе научных исследований в США и Франции, рассказал главный врач Городской клинической больницы №71, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.
"Мы знаем, что сегодня реально зараженных во много раз больше и перенесших. Сколько - могу сказать ", - сказал он в интервью на YouTube-канале "Cоловьев LIVE".
По словам Мясникова, другие страны, например, США и Франция, начали тестировать на коронавирус не только людей из групп риска.
"А тут решили в научных целых, взяли две тысячи человек в Калифорнии подряд и посмотреть - сколько, оказалось - 4,5%. В другом месте... опять взяли несколько тысяч человек оттестировали - еще 5%", - пояснил Мясников, уточнив, что на основании такой репрезентативной выборки делается вывод, что 5% населения переболело коронавирусом.
"Если предположить, что у нас тоже 5% - это 7 миллионов человек в России", - добавил Мясников.