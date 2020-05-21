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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T14:14
https://ria.ru/20200521/1571777124.html
Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101076_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_1da83f6fc5e09ad1c738ad411093d2c1.jpg
РИА Новости

Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России

12:34 21.05.2020 (обновлено: 14:14 21.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников
Врач Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Врач Александр Мясников. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Около 7 миллионов человек в России могли переболеть коронавирусом, такой вывод можно сделать на основе научных исследований в США и Франции, рассказал главный врач Городской клинической больницы №71, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.
"Мы знаем, что сегодня реально зараженных во много раз больше и перенесших. Сколько - могу сказать ", - сказал он в интервью на YouTube-канале "Cоловьев LIVE".
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По словам Мясникова, другие страны, например, США и Франция, начали тестировать на коронавирус не только людей из групп риска.
"А тут решили в научных целых, взяли две тысячи человек в Калифорнии подряд и посмотреть - сколько, оказалось - 4,5%. В другом месте... опять взяли несколько тысяч человек оттестировали - еще 5%", - пояснил Мясников, уточнив, что на основании такой репрезентативной выборки делается вывод, что 5% населения переболело коронавирусом.
"Если предположить, что у нас тоже 5% - это 7 миллионов человек в России", - добавил Мясников.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФранцияСШАОбщество
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