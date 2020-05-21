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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T12:34
https://ria.ru/20200521/1571777000.html
Источник: авиакомпания "Победа" подала заявку на господдержку
https://cdn23.img.ria.ru/images/156271/26/1562712628_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_955bddd576fb6d8c25039fd70e844718.jpg
РИА Новости

Источник: авиакомпания "Победа" подала заявку на господдержку

12:34 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа
© РИА Новости / Илья Питалев
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") подала заявку на получение господдержки, сообщил РИА Новости источник в авиакругах.
Газета "Ведомости" ранее со ссылкой на проект постановления Минтранса РФ сообщала, что условие получения субсидий - непрекращение пассажирских перевозок. С учетом этого условия, отмечала газета, ряд авиакомпаний, в частности, "Победа", на субсидии за апрель и май претендовать не смогут, так как они приостановили полеты в апреле. Однако министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что "Победа", как и все остальные российские авиакомпании, может претендовать на господдержку.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время брифинга по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
16 мая, 19:43
Дитрих назвал возможный срок восстановления авиаотрасли в России
"Победа" подала заявку на получение господдержки", - сказал источник.
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Распространение нового коронавирусаРоссияЕвгений ДитрихПобеда (авиакомпания)АэрофлотНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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